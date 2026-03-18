Christine Kelly propulse Face à l’info en tête des audiences avec 662 000 téléspectateurs

Christine Kelly, visage familier de CNews, a été absente de Face à l’info le 16 mars 2026, un épisode suivi par 610 000 téléspectateurs (3,9 % de part de marché), après des éditions récentes rassemblant autour de 659 000 à 662 000 personnes et 4,3 % de PDA. Entre confidences personnelles et chiffres d’audience, la journaliste reste au cœur des discussions sur la chaîne d’information.

Invitée de l’émission YouTube Entre vous et moi, Christine Kelly a évoqué son parcours personnel, affirmant : « J’ai eu une éducation très stricte, j’ai été une enfant battue et je n’en veux pas à mes parents« . Ces révélations s’inscrivent dans une trajectoire médiatique marquée par la montée en responsabilité de la journaliste, qui a su faire de ses expériences un élément de sa communication publique sans renier son rôle de présentatrice d’actualité.

À l’antenne, Christine Kelly occupe une place prépondérante au sein de Face à l’info, émission de débat proposée en semaine sur CNews. Le 4 mars, la matinale dont elle assure la présentation a traité de sujets internationaux sensibles, notamment les tensions autour de l’Iran et leurs impacts politiques, avant de laisser la suite de la soirée à Pascal Praud. Cette édition a enregistré 662 000 téléspectateurs et 4,3 % de part de marché, positionnant CNews en tête des chaînes d’information, devant LCI et BFMTV selon les données de diffusion.

Absence et retombées d’audience

Le lundi 16 mars, la présentation de Face à l’info a été assurée par Clélie Mathias en remplacement de Christine Kelly. Les chroniqueurs habituels étaient présents pour commenter l’actualité, notamment le premier tour des élections municipales du 15 mars, et l’édition a conservé son format habituel malgré ce changement de plateau.

Sur le plan des audiences, l’émission a réuni en moyenne 610 000 téléspectateurs, soit 3,9 % de part de marché. Sur une semaine, il s’agit d’un recul de 49 000 fidèles et d’une baisse de 0,4 point par rapport à une diffusion précédente qui avait rassemblé 659 000 téléspectateurs et 4,3 % de PDA. Ce précédent pic d’audience avait été favorisé par une actualité internationale particulièrement chargée, centrée sur le Moyen-Orient.

Les chiffres fournis pour ces différentes éditions montrent des variations d’audience week‑to‑week sans renverser la position de CNews sur le créneau de l’information. La chaîne maintient des écarts positifs vis‑à‑vis de ses concurrentes sur certaines plages horaires et continue de compter sur des rendez‑vous réguliers comme Face à l’info pour fidéliser son public.

Par ailleurs, la journaliste a déjà relaté dans d’autres interventions publiques avoir été victime d’agressions, évoquant notamment deux attaques perpétrées par des islamistes, détail repris dans des entretiens et articles consacrés à son parcours.

L’édition du 16 mars a réuni 610 000 téléspectateurs (3,9 % de part de marché).