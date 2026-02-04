Christine Bravo menacée de poursuites pénales après ses révélations dans "TBT9"

Christine Bravo, récemment arrivée sur W9 aux côtés de Cyril Hanouna, a lancé des accusations publiques contre France Télévisions en évoquant des pratiques opaques et des « mallettes de fric » lors de son intervention dans l’émission TBT9, des propos qui ont entraîné une mise en garde officielle de la commission d’enquête sur l’audiovisuel public.

Ancienne figure du service public évincée de France Télévisions, Christine Bravo s’exprime désormais dans un registre franc et provocateur sur W9. Jeudi dernier, elle a répété devant Cyril Hanouna et les chroniqueurs sa volonté de parler sans détour: « Je suis nature, cash. Je suis sans filtre ». Au fil de son intervention, elle a décrit ce qu’elle qualifie d’« arrangements internes » et de dérives financières au sein de l’audiovisuel public, affirmant avoir été témoin de transactions occultes: « Ils se donnaient entre mecs. Ils se partageaient la galette. Y’avait des scandales financiers. Ils s’arrangeaient. Mais bien sûr… Les mallettes de fric que j’ai vu passer », a-t-elle déclaré.

La chroniqueuse est allée plus loin en comparant le fonctionnement du milieu à une structure quasi-clanique: « C’était une sorte, pas de mafia, mais un peu comme les francs-maçons. Ils se serraient la louche pour se reconnaître ». Elle a par ailleurs affirmé avoir été mise sur la touche parce qu’elle était jugée « incontrôlable » et a dénoncé une marginalisation qu’elle qualifie de volontaire: « Ils m’ont détruit ma carrière. Volontairement ! ». Ces propos, tenus sur un plateau très suivi, ont rapidement été relayés et commentés sur les réseaux sociaux, suscitant diverses réactions publiques.

La réaction de la commission d’enquête

Face à la diffusion de ces accusations, le président de la commission d’enquête sur l’audiovisuel public, Jérémie Patrier Leitus, est intervenu publiquement dans les colonnes du Figaro pour appeler à la prudence. Il a rappelé le sérieux du travail mené par la commission et mis en garde contre des affirmations lourdes de sens lancées « au détour d’une phrase » à la télévision: « On ne peut pas lâcher des accusations aussi graves au détour d’une phrase dans une émission de télévision », a-t-il déclaré.

Jérémie Patrier Leitus a indiqué qu’il était en mesure d’engager des poursuites pénales et a estimé que les déclarations de Christine Bravo relevaient davantage de « conversations de comptoir » que d’un témoignage étayé. Il a souligné le caractère problématique de propos formulés sans éléments concrets ou preuves publiques, sans viser explicitement l’émission TBT9.

La prise de parole du président de la commission a été relayée par les médias et sur les réseaux sociaux; un message évoquant des menaces de poursuites pénales suite aux révélations de Christine Bravo a notamment circulé sur Twitter.