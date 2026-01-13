Pétrole vénézuélien: deux groupes suisses prêts à aider Washington

Deux grandes sociétés suisses spécialisées dans le commerce des matières premières ont accepté de collaborer avec l’administration du président américain Donald Trump pour faciliter l’écoulement du pétrole du Venezuela, a rapporté RFI dans un article repris par la presse internationale.

Cette démarche s’inscrit dans la stratégie américaine visant à réactiver les exportations de brut vénézuélien après une période d’embargo et de tensions diplomatiques entre Washington et Caracas.



Selon les informations, les deux acteurs du négoce pétrolier, implantés en Suisse mais actifs sur les marchés mondiaux, ont obtenu des licences spéciales des autorités américaines pour assurer la logistique et la commercialisation de pétrole vénézuélien vers les marchés internationaux, notamment vers les États-Unis. Cette implication marque une nouvelle étape dans la redistribution des cartes énergétiques latino-américaines, où les grandes sociétés de trading prennent un rôle central face à la prudence affichée des majors traditionnelles.



Cette étape intervient dans un contexte géopolitique tendu. Après l’arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro par les forces américaines début janvier, Washington s’est engagé à tirer parti des vastes ressources pétrolières du pays sud-américain, qui possède les plus grandes réserves mondiales.

Le président Trump a déclaré que les États-Unis pourraient voir d’importants volumes de pétrole vénézuélien réintégrer les circuits commerciaux mondiaux malgré les sanctions antérieures.



Dans le même temps, plusieurs compagnies américaines du secteur, dont certaines très implantées dans le pays, ont exprimé des réticences à s’engager pleinement dans l’exploitation ou l’achat de ce pétrole, en raison d’incertitudes juridiques, de risques politiques et d’exigences de réformes internes avant de s’engager dans des investissements lourds.



La décision des traders suisses intervient donc dans un paysage énergétique où la logistique, les licences spécifiques et les réseaux mondiaux de négoce deviennent des éléments clés pour remettre en circulation les exportations vénézuéliennes, en l’absence de participation massive des grandes pétrolières.

Des observateurs estiment que cette dynamique pourrait modifier à court terme les flux pétroliers dans la région et offrir des débouchés nouveaux à Caracas, malgré la pression internationale qui pèse sur le régime vénézuélien.