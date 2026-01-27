Chelsea : Liam Rosenior salue Naples et son entraîneur de classe mondiale

Chelsea se déplace ce mercredi soir au Stadio Diego Armando Maradona pour la 8e journée de la Ligue des Champions et l’entraîneur Liam Rosenior a livré ses impressions avant la rencontre, affichant un profond respect pour l’adversaire et faisant le point sur l’état de son groupe, notamment sur Romeo Lavia et Cole Palmer.

Interrogé sur Napoli, Rosenior a qualifié les Napolitains d’« équipe fantastique » et a placé leur entraîneur au rang des techniciens « de classe mondiale ». L’entraîneur anglais a insisté sur la régularité de l’équipe italienne en Ligue des Champions en indiquant qu’elle se trouve « toujours en position de se qualifier », soulignant par la même occasion l’exigence du niveau de la compétition européenne.

Rosenior a également rappelé que la nature de la C1 impose aux équipes d’être prêtes et de répondre à un niveau élevé pour espérer obtenir des résultats. Selon ses propos, il est nécessaire d’être « à la hauteur » pour pouvoir se tirer d’affaire dans ce type de confrontation, insistant sur la difficulté et l’intensité propres à cette phase de la saison.

Déclarations sur ses joueurs

Le manager de Chelsea s’est exprimé sur Romeo Lavia, le jeune milieu de terrain du club, le décrivant comme « exceptionnel » et doté d’un « potentiel pour devenir un milieu de terrain de classe mondiale ». Rosenior a précisé que Lavia doit encore « franchir quelques obstacles » avant de pouvoir « s’entraîner pleinement », tout en affirmant que le joueur « est sur la bonne voie » dans sa progression.

Sur la situation de Cole Palmer, Rosenior a formellement démenti les rumeurs de mécontentement. Interrogé, il a répondu de façon catégorique aux spéculations : « Cole Palmer heureux ? Oui. Intouchable ? Oui. » L’entraîneur a ajouté que Palmer est « un joueur incroyable » et a qualifié les bruits de couloir de totalement infondés.

Rosenior a en outre rejeté l’idée que le club doive donner des assurances publiques au sujet de l’attaquant, estimant qu’une telle démarche serait « totalement irréaliste ». Dans ses propos rapportés, il a estimé que ces rumeurs « sortent de nulle part » et a conclu qu’il était « inutile d’en parler ».