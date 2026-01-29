Charlotte, dernière gagnante de The Voice Kids, confrontée au commentaire « La meuf, elle fait peur »

Charlotte, 15 ans et lauréate de la saison 11 de The Voice Kids, fait face depuis quelques semaines à une vague de harcèlement et de moqueries sur les réseaux sociaux, malgré sa victoire télévisée. Originaire de Vitry-en-Artois (Nord), elle est notamment visée sur son apparence et sa légitimité à avoir remporté le concours, phénomène accentué par la visibilité apportée par l’émission.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Sa trajectoire, rendue publique par les médias et les réseaux, avait suscité l’admiration : talent vocal, résilience et jeunesse. Pourtant, cette notoriété accrue a aussi offert une tribune à des commentaires blessants et parfois cruels, qui prennent pour cible des éléments de son histoire personnelle et de son apparence physique.

Sur les réseaux, des internautes ont posté des messages remettant en cause sa victoire ou se moquant de son visage. La diffusion de ces commentaires a entraîné une vague de réactions, certains comptes relayant son témoignage et dénonçant le harcèlement en ligne. Un message posté sur Twitter le 28 janvier 2026 par un internaute a résumé la situation en signalant que la gagnante subit une « vague de harcèlement ».

Parcours médical et prise de parole publique

Le parcours de Charlotte est marqué, dès l’enfance, par une épreuve médicale importante. Elle a été diagnostiquée à l’âge de 8 ans d’un rhabdomyosarcome, une forme rare de cancer des tissus mous qui, dans son cas, atteignait la base du crâne et la gorge. Le traitement a inclus quinze mois de chimiothérapie, suivis d’une opération complexe de la mâchoire et d’une phase de reconstruction. Ces interventions ont laissé des séquelles visibles, évoquées dans les reportages consacrés à sa victoire et relayées par la candidate elle‑même.

Face aux attaques, Charlotte a choisi de répondre publiquement sur ses comptes sociaux. Dans un message relayé par la presse et par des utilisateurs, elle raconte des remarques entendues et exprime sa défense des personnes victimes de moqueries : « Aujourd’hui on m’a dit : ‘Oh la meuf de The Voice Kids elle fait peur. De toute façon, elle a juste eu de la chance.’ Ce qui fait peur, ce n’est pas mon visage, c’est la mentalité de certaines personnes. » Ces propos illustrent la volonté de la jeune fille de replacer son vécu dans le débat sur le respect et la dignité en ligne.

Charlotte insiste également sur le caractère collectif de son message, en le dédiant « à toutes les personnes qui subissent des moqueries » et en déclarant : « Le problème n’a jamais été ceux qui sont différents, mais ceux qui se permettent de juger. Personne ne mérite d’être rabaissé pour ce qu’il est. Un peu plus de respect, un peu plus de cœur. »