Chantal Goya défend Patrick Sébastien après son éviction de France Télévisions : « On en paie les frais »

Chantal Goya a publiquement pris la défense de Patrick Sébastien, évoquant en 2019 sur RTL le traitement médiatique subi par l’animateur licencié de France Télévisions et récemment mis en cause dans une affaire médiatique relayée par Complément d’enquête. L’ancienne idole des enfants a fustigé l’idée que l’âge de l’animateur ou celui de son public puisse justifier son exclusion, et a insisté sur la nécessité d’avoir « des épaules solides » pour affronter les critiques.

Figure emblématique de la chanson pour la jeunesse, Chantal Goya a débuté au cinéma en 1966 avec un rôle dans Masculin féminin de Jean-Luc Godard, et s’est imposée par la suite comme l’interprète de nombreux génériques pour l’enfance — Bécassine, Babar, Pandi Panda — majoritairement écrits et composés par son époux, Jean-Jacques Debout. Celui-ci a également collaboré avec Patrick Sébastien, ce qui souligne les liens professionnels et amicaux qui unissent ces artistes du paysage audiovisuel français.

Patrick Sébastien demeure une personnalité reconnue du PAF, à la fois animateur et chansonnier, auteur de succès populaires tels que La Fiesta, Tourner les serviettes ou Les Sardines, et, plus récemment, des titres au registre plus provocateur. Malgré un palmarès long de près de deux décennies à la tête du Plus Grand Cabaret du monde, il affirme être aujourd’hui « persona non grata » dans certains médias, après son licenciement de France Télévisions.

La prise de parole de Chantal Goya sur RTL et les accusations contre Sébastien

Dans l’émission radio en 2019, Chantal Goya a défendu son « grand copain » Patrick Sébastien, jugeant arbitraire la stigmatisation liée à l’âge de l’animateur et de son public : « Dans ce cas-là, il faut que j’arrête de chanter ! Ça ne veut rien dire, ça, son âge et celui de son public ! », a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que les personnes âgées restent parmi les principaux téléspectateurs et a estimé qu’il était légitime de « dire ce qu’on pense ».

La chanteuse a également commenté la capacité de résistance face aux attaques : « On en paie les frais, mais il faut avoir les épaules solides. Patrick a les épaules solides. Moi qui ne suis pas grande, j’ai les épaules solides… Il faut avoir de la force. » Ses propos visaient à relativiser le « bashing » dont, selon elle, est victime l’animateur.

Sur le volet judiciaire et médiatique, le dossier de Patrick Sébastien a pris une autre dimension après la diffusion d’éléments qualifiés de « pipe-gate » par certains médias : une séquence en concert — où il est accusé d’un acte à connotation sexuelle — a été évoquée. Selon le reportage de Complément d’enquête, une enquête préliminaire pour des faits d’exhibition sexuelle a été ouverte. Chantal Goya n’a, quant à elle, pas réagi publiquement à ce volet précis des accusations.