CHAN 2025 – Demi-finales: le programme de ce mardi

Découvrez les rencontres au programme ce mardi, comptant pour les demi-finales du Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2025) qui se déroule en Afrique de l’esr.

Après les quarts de finale, place aux demi-finales du Championnat d’Afrique des nations qui se déeoule en Afrique de l’est. Quatre nations sont en lice pour les deux billets qualificatif pour la finale: le Maroc, le Sénégal, le Soudan et Madagascar.

Pas attendu à cette étape, le Soudan affrontera Madagascar cet après-midi. Un nouveau défi pour les Faucons de Jediane qui rêvent de leur première finale historique dans cette compétition.

L’autre demi-finale opposera le Maroc au Sénégal en fin de journée. Tenants du titre, les Lions de l’Atlas auront fort à faire face à leurs homologues de la Téranga qui visent le titre continental. Le spectacle sera donc au rendez-vous pour cette finale avant l’heure.

Le programme de ce mardi:

14h30 : Madagascar vs Soudan

​17h30 : Maroc vs Sénégal