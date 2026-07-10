Cécile Cassel a troqué les terrasses du Marais pour les plages de Biarritz

Cécile Cassel, connue aussi sous le nom de scène HollySiz, fait actuellement l’objet de nombreuses discussions après avoir livré un témoignage sur des comportements déplacés auxquels elle dit avoir été confrontée au début de sa carrière. Autre facette de son actualité : la comédienne et chanteuse a quitté le Marais pour s’installer durablement à Biarritz, où elle a choisi un quotidien axé sur la nature, la gastronomie et une vie moins trépidante que celle de la capitale.

Figure du paysage artistique parisien pendant plusieurs années, Cécile Cassel a longtemps incarné une vie de quartier très ancrée dans le centre de la capitale. Dans un portrait accordé au Figaro en 2011, elle expliquait privilégier la marche et profiter de l’effervescence culturelle du Marais, fréquentant librairies, salles de danse et expositions.

Ses adresses parisiennes témoignaient de son rapport à la création et à la vie urbaine : le restaurant Glou, le BHV, la Maison européenne de la photographie et le Centre de danse du Marais figuraient parmi ses lieux habituels. Avec le temps, le rythme parisien a toutefois laissé place à un besoin de ralentir.

Un choix d’installation à Biarritz orienté vers la qualité de vie

Installée à Biarritz depuis plusieurs années, la sœur de Vincent Cassel a opté pour un déplacement géographique qui a modifié son quotidien sans interrompre sa trajectoire artistique. La ville balnéaire lui offre un rapport quotidien à l’océan, à la gastronomie locale et à des espaces naturels plus vastes que ceux du centre de Paris.

Cette installation n’est pas conçue comme un simple pied-à-terre estival mais comme un mode de vie : elle privilégie le calme et l’espace et a adopté des habitudes locales. Parmi ses lieux de prédilection figure la cave à manger Cheri Bibi, devenue une adresse régulière. L’établissement propose une cuisine à partager, des produits qui varient selon les saisons et une sélection de vins bio et naturels.

Les propriétaires de Cheri Bibi ont détaillé l’esprit du lieu : « Nous avons voulu créer un lieu où l’on partage une expérience avant de partager un repas ». Cette approche, axée sur la convivialité et la qualité des produits, correspond aux habitudes que la comédienne a choisies depuis son installation sur la côte basque.

Ce déménagement n’a toutefois pas signifié un retrait complet des scènes musicales et cinématographiques. Sous son nom d’artiste HollySiz, elle poursuit ses projets dans la musique et continue d’exercer le métier d’actrice, en adaptant son rythme de travail à son nouveau cadre de vie.

Dans le même temps, son témoignage récent sur des dérives observées dans le milieu du cinéma illustre une prise de parole plus nette : « Le problème est encore plus loin. C’est tout le système autour qui le permet », a-t-elle déclaré à propos des comportements auxquels elle dit avoir été confrontée.

Elle partage désormais son temps entre la musique et le cinéma depuis sa résidence à Biarritz.