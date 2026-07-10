Bénin : le Sénat sera installé le 30 juillet 2026

Le Sénat béninois sera officiellement installé le 30 juillet 2026 dans les locaux de l’Assemblée nationale, en attendant l’aménagement de son propre siège. L’annonce a été faite ce vendredi 10 juillet en séance plénière, à travers une lettre du président Romuald Wadagni saisi par le doyen d’âge Nicéphore Soglo.

Le compte à rebours est lancé. Le Sénat, nouvelle chambre haute du Parlement béninois, sera officiellement installé le 30 juillet 2026, a annoncé le président de l’Assemblée nationale, Joseph Djogbénou, ce vendredi 10 juillet en séance plénière.

Le président Djogbénou a donné lecture d’une lettre du chef de l’État Romuald Wadagni, datée du 8 juillet 2026. Le président de la République y indique avoir été saisi par l’ancien président Dieudonné Nicéphore Soglo ( doyen d’âge et membre de droit du futur Sénat ) au sujet des démarches préparatoires à l’installation de l’institution.

Selon cette correspondance, la cérémonie se tiendra dans les locaux de l’Assemblée nationale, en attendant l’aménagement du siège propre au Sénat.

Réagissant à cette annonce, Joseph Djogbénou a assuré que « toutes les dispositions » seraient prises pour accueillir l’événement dans de bonnes conditions.

Une composition déjà arrêtée

Cette annonce intervient après l’achèvement de la composition de la chambre haute. Le Conseil des ministres du 1er juillet 2026 a arrêté la liste des membres de droit — dont les anciens chefs d’État Nicéphore Soglo, Boni Yayi et Patrice Talon — ainsi que celle des personnalités désignées, parmi lesquelles Paul Hounkpè, ancien adversaire de Romuald Wadagni à la présidentielle d’avril 2026.

Pour rappel, le Sénat a été créé par la révision constitutionnelle adoptée le 14 novembre 2025 et promulguée le 17 décembre 2025 sous la référence loi n° 2025-20. Conçu comme une chambre de régulation de la vie politique et de consolidation démocratique, il comptera 25 membres, répartis entre membres de droit et membres désignés.