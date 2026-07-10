Audrey Fleurot fait une mise au point sur le film avec Pierre Niney

Audrey FleurotLa comtesse de Monte‑Cristo, portée par un point de vue centré sur Mercedes, la fiancée d’Edmond Dantès. Interrogée par Télé‑Loisirs, l’actrice précise que le projet, développé pour TF1, a été lancé avant la sortie du film porté par Pierre Niney et promet d’ouvrir de nouveaux lieux et moments du récit classique, entre Rome, la Turquie et des séquences rarement montrées à l’écran.

Actuellement à l’affiche du film Les Parfait(s) : Arnaques en famille et engagée sur d’autres projets — notamment le tournage de la mini‑série Chercheurs d’or pour TF1 — Audrey Fleurot enchaîne les propositions. Dans son entretien, elle tient à dissocier clairement cette adaptation télévisée de la réussite récente au cinéma autour du Conte de Monte‑Cristo, rappelant que la série n’a pas été conçue en réaction au long métrage.

La comédienne insiste sur la nécessité d’un angle narratif légitime : « Je ne voulais pas féminiser pour féminiser. Il fallait trouver l’angle pour légitimer l’idée », explique-t‑elle à Télé‑Loisirs. Le choix retenu est celui d’un renversement de perspective, en racontant l’histoire du point de vue de Mercedes, personnage incontournable du roman et fiancée d’Edmond Dantès, héros de l’œuvre d’Alexandre Dumas.

Un point de vue inédit et des décors élargis

La mini‑série se veut donc une adaptation qui s’écarte des schémas habituels : plutôt que de proposer une simple variation genrée, l’équipe de création explore des séquences et des lieux que les précédentes transpositions ont peu ou pas abordés. Audrey Fleurot souligne qu’en racontant l’histoire par les yeux de Mercedes, la narration effectue « un pas de côté » permettant d’aborder « plein de moments jamais adaptés à l’écran ».

Les adaptations traditionnelles du Conte de Monte‑Cristo ont souvent concentré l’action entre Marseille et Paris ; la nouvelle production élargit le périmètre géographique en s’ouvrant à Rome et à des pays comme la Turquie. « Il y a un côté Les Mille et Une Nuits », indique l’actrice, évoquant une dimension plus romanesque et un goût du dépaysement assumé.

Audrey Fleurot précise par ailleurs que la proposition n’est pas née après le succès du film avec Pierre Niney : « Quand TF1 me l’a proposé, le film avec Pierre Niney n’était pas sorti, et tant mieux d’ailleurs parce que je pense que ça aurait sûrement été inhibant », rappelle‑t‑elle à Télé‑Loisirs, confirmant l’indépendance du calendrier de développement entre les deux projets.

La démarche artistique affichée associe la recherche d’un angle narratif original à une ambition de fresque visuelle, tournant autour d’aventure, de romance et de lieux nouveaux pour ce récit classique.

La mini‑série La comtesse de Monte‑Cristo est développée pour TF1 et sa préparation est en cours.