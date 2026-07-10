Bénin : la police appelée à traquer les conducteurs qui roulent à gauche

Le ministère de l’Intérieur rappelle aux conducteurs l’obligation stricte de circuler à droite sur les routes béninoises. Face à la persistance des comportements dangereux, notamment la circulation abusive à gauche, les services de police sont instruits de renforcer les contrôles et de sanctionner les contrevenants sur toute l’étendue du territoire national.

​À travers un communiqué radiodiffusé et télévisé rendu public ce vendredi 10 juillet 2026, le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de l’Intérieur et de la Sécurité publique, a fermement rappelé à l’ordre les usagers de la route concernant le strict respect de l’obligation de circuler à droite.

​Malgré les textes en vigueur, l’autorité ministérielle déplore le comportement incivique de nombreux conducteurs de véhicules qui s’obstinent à rouler à gauche au mépris des règles fondamentales. Ce phénomène récurrent perturbe gravement la fluidité du trafic routier et expose l’ensemble des usagers à des risques accrus d’accidents majeurs.

​Face à la gravité de la situation, le ministère rappelle que la circulation doit obligatoirement s’effectuer sur la partie droite de la chaussée. Le code de la route ne prévoit que de rares exceptions légales bien définies, à savoir les situations de dépassement, la nécessité de contourner un obstacle, un changement de direction régulier, ou encore une injonction claire de la signalisation et des agents chargés de la police de la circulation.

​Le ministre invite donc l’ensemble des citoyens à faire preuve de civisme en se conformant strictement à ces prescriptions afin de garantir des routes plus sûres et plus fluides pour tous.

​Tolérance zéro: les services de police sur le pied de guerre

​Pour faire respecter cette directive, les autorités passent à la vitesse supérieure. Les services de police ont reçu des instructions fermes pour organiser sans délai des contrôles renforcés sur toute l’étendue du territoire national.

L’objectif affiché est clair: traquer et sanctionner sévèrement tout contrevenant pris en flagrant délit de circulation à gauche.

​Le communiqué du ministère de l’intérieur rappelle que la sécurité routière demeure l’affaire de chacun, et que rouler à droite est le geste le plus simple pour protéger sa propre vie ainsi que celle des autres.