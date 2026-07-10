Alexandra Lamy : ce qu’elle touche chaque année pour les rediffusions de Un gars, une fille

Alexandra Lamy, l’actrice française bien connue, fait à nouveau parler d’elle en 2026, cette fois pour une double révélation. Le 9 juillet, elle a annoncé avoir réussi à se défaire de son addiction au tabac après quatorze tentatives de sevrage, un combat personnel accueilli avec de nombreux témoignages de soutien. Cependant, une autre de ses confidences, faite quelques mois auparavant lors d’une interview sur France Inter, a surpris le public : les revenus générés par les rediffusions de la série emblématique Un gars, une fille restent extrêmement modestes, à mille lieux des revenus faramineux engrangés par les stars des grandes séries américaines comme Friends.

La série Un gars, une fille, diffusée de 1999 à 2003 sur France 2, a marqué le paysage télévisuel français en mettant en scène le couple formé par Chouchou et Loulou, incarnés par Alexandra Lamy et Jean Dujardin. Au fil de ses quatre années d’existence, cette comédie a conquis un public fidèle et s’est ancrée dans la culture populaire. Plus de vingt ans après la fin de sa production, les épisodes continuent d’être régulièrement rediffusés, séduisant aussi bien les nostalgiques que de nouvelles générations de téléspectateurs.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette longévité ne se traduit pas par des revenus importants pour les acteurs principaux. Lors de son passage dans l’émission La Bande originale, Alexandra Lamy a révélé que les sommes perçues en droits d’auteur liés à ces rediffusions étaient quasiment anecdotiques. « Tout le monde le pense. Un gars, une fille, ça doit nous rapporter par an, au maximum, dans les bonnes années, 100 euros, je pense », a-t-elle déclaré, provoquant l’étonnement de l’animateur Nagui. L’actrice a expliqué que leurs contrats d’époque ne prévoyaient pas de rémunérations durables sur la diffusion répétée de la série, situation qu’elle qualifie d’ « arnaque ».

Un système contractuel d’autrefois qui pénalise les artistes

Au tournant des années 2000, lorsque Un gars, une fille a été créée, le secteur audiovisuel en France fonctionnait dans un contexte bien différent. Les contrats des comédiens ne prenaient pas en compte les futurs supports de diffusion, notamment l’arrivée des plateformes de streaming qui allaient révolutionner la consommation des séries. Le marché des rediffusions était également moins dynamique, ce qui conduisait à des négociations souvent simplifiées, sans anticipation des droits résiduels pour les acteurs.

Alexandra Lamy a témoigné que cette situation était partagée par d’autres personnalités du milieu, citant les exemples de comédiens comme ceux des Inconnus, qui ont eux aussi signé des contrats peu avantageux à cette époque. « Je crois qu’au bout d’un moment, on ne touche plus rien. C’était toutes les années où les acteurs signaient des trucs sans savoir », a-t-elle précisé. Ainsi, la stabilité financière promise par le succès durable d’une œuvre n’a pas toujours été au rendez-vous pour ces générations d’artistes.

Cette réalité rencontre un contraste saisissant avec la manière dont fonctionnent les contrats aux États-Unis, notamment pour les grosses productions, où les acteurs bénéficient souvent de droits substantiels sur les rediffusions et autres exploitations commerciales. Par exemple, Lisa Kudrow, célèbre pour son rôle de Phoebe Buffay dans la sitcom Friends, a révélé en avril 2026 qu’elle continuait de percevoir environ 20 millions de dollars par an en revenus issus des rediffusions. Ses co-stars Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc et David Schwimmer bénéficient également de ces royalties, tandis que la succession de Matthew Perry maintient ce flux financier.

La disparité est d’autant plus frappante lorsque l’on compare cette manne financière aux quelques centaines d’euros que gagnent les comédiens français issus de Un gars, une fille. Malgré ce décalage, Alexandra Lamy souligne que cette série demeure une étape fondatrice de sa carrière. Grâce à ce programme, elle s’est imposée comme une figure majeure du paysage audiovisuel français, avant de poursuivre une trajectoire cinématographique riche avec des films tels que Retour chez ma mère, Tout le monde debout ou La Chambre des merveilles.