Bénin : le gouvernement annonce des contrôles renforcés contre les conducteurs qui roulent à gauche

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé des contrôles renforcés sur tout le territoire contre les conducteurs qui circulent à gauche.

Le ministère délégué auprès du président de la République, chargé de l’Intérieur et de la Sécurité publique, a publié ce vendredi 10 juillet un communiqué pour rappeler une règle de base du code de la route : circuler à droite.

Selon le communiqué, il est « notoirement constaté sur les routes que certains conducteurs de véhicule, au mépris des exceptions légales, circulent à gauche ». Le ministère qualifie ce comportement d’incivisme, estimant qu’il « perturbe le trafic routier » et met en danger aussi bien ces conducteurs que les autres usagers.

Le texte rappelle la règle en vigueur : la circulation doit se faire « sur la partie droite de la chaussée », sauf dans certains cas précis (dépassement, contournement d’un obstacle, changement de direction, signalisation contraire ou injonction d’un agent de police).

Des contrôles renforcés sur tout le territoire

Face à la répétition de ces comportements, le ministre invite tous les usagers à « faire preuve de civisme » en respectant ces règles. Les services de police ont reçu instruction d’organiser des « contrôles renforcés sur toute l’étendue du territoire national » afin de sanctionner les contrevenants.