Thomas Dutronc raconte ce qu’il n’avait jamais dit sur les derniers instants de Françoise Hardy

Thomas Dutronc révèle dans le documentaire Ce qui nous tient debout un souvenir inédit des derniers instants de sa mère, la chanteuse Françoise Hardy, décédée le 11 juin 2024 après des années de lutte contre le cancer : alors qu’elle était plongée dans le coma et sédatée en réanimation, la musicienne aurait esquissé un sourire en entendant certains morceaux qui lui étaient chers.

Le témoignage du guitariste et chanteur, recueilli par les réalisateurs Matthieu Lartot et Anouk Burel pour France.tv, se concentre sur ces moments intimes et confrontants passés au chevet de l’icône des sixties. Thomas Dutronc qualifie d’exceptionnel ce bref instant de réaction, soulignant la puissance de la musique même lorsque la personne est « censée être complètement dans le tirage, sédatée, partie ». Il insiste aussi sur l’importance de la présence auprès des malades et confie : « Je trouve qu’un des trucs les pires quand on est malade, c’est en plus de ne pas être accompagné. »

Le musicien revient par ailleurs sur l’hospitalisation longue de sa mère, restée un mois en réanimation, oscillant entre vie et mort. Dans le documentaire, il détaille l’effort des proches pour maintenir un lien avec Françoise Hardy, en lui faisant écouter des titres du répertoire, notamment Sésame et Aragon, interprétés par son fils.

Un sourire dans le coma et le deuil qui perdure

Selon Thomas Dutronc, l’écoute de ces chansons a provoqué « un petit peu » de réaction chez Françoise Hardy, « un sourire et une réaction », un épisode qu’il n’avait jusqu’alors jamais rendu public. Le fils de l’artiste évoque des instants mêlés de « rigolade presque jusqu’au bout et des moments d’amour et de partage », conservés comme des souvenirs précieux lors des dernières semaines de la chanteuse.

Françoise Hardy, révélée dans les années 1960 avec le tube Tous les garçons et les filles, faisait face à la maladie depuis 2004, date à laquelle un lymphome de Hodgkin a été diagnostiqué. En 2015 elle a ensuite développé un cancer du larynx, qui l’a emportée. En décembre 2023, épuisée par des années de souffrance, elle avait publié une lettre adressée au président de la République, Emmanuel Macron, appelant à une évolution de la loi sur la fin de vie.

Dans l’entretien filmé, Thomas Dutronc aborde également le deuil qui le traverse plus d’un an après la disparition de sa mère. Il rapporte la simplicité du message publié le soir du décès sur les réseaux sociaux — « Maman est partie. » — et décrit « la tristesse, une fois que la personne est partie » comme revenant par vagues. Il s’exprime sur le rôle protecteur que jouait Françoise Hardy dans sa vie : « Une maman, en plus, la mienne me protégeait beaucoup. C’était une grande force pour moi », dit-il, ajoutant qu’elle lui manque « beaucoup ».

Le documentaire réunit également d’autres témoignages de personnes confrontées au cancer, parmi lesquelles le nageur Camille Lacourt, l’humoriste Philippe Caverivière et l’animatrice Alice Detollenaere, aux côtés du journaliste et réalisateur Matthieu Lartot, lui-même touché par la maladie et amputé d’une jambe.