CDM 2026 (Q): la Tunisie qualifiée pour la phase finale

La Tunisie a validé son billet pour la phase finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire face à la Guinée Equatoriale (1-0), ce lundi.

A l’instar du Maroc, la Tunisie va aussi disputer la phase finale de la Coupe du monde 2026. Les Aigles de Carthage ont arraché leur ticket pour le tournoi mondial après leur victoire face à la Guinée Equatoriale, ce lundi.

Opposés au Nzalang Nacional dans une rencontre comptant pour la huitième journée, les Tunisiens se sont imposés sur le score de 1-0. L’unique but de la partie a été marqué par Mohamed Ali Ben Romdhane dans les arrêts de jeu (96è).

La Tunisie se qualifie donc pour la Coupe du monde 2026 dans son Groupe H avec 22 points au compteur. C’est la troisième fois consécutive que les Aigles de Carthage seront en phase finale du Mondial.