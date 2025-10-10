CDM 2026 (Q): Côte d’Ivoire 7-0 Seychelles, Soudan du Sud 0-5 Sénégal, les résultats des matchs de 14h

Découvez les résultats des rencontres disputées cet après-midi à travers l’Afrique, comptant pour la 9è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

La 9è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 se poursuit ce vendredi, avec plusieurs rencontres disputées à travers les pelouses africaines. Dans le groupe B, le Sénégal et la RDC poursuivent leur mano à mano. Respectivement premier et deuxième au classement, les deux formations ont validé un précieux succès cet après-midi. Les Lions de la Téranga se sont offerts une manita contre le Soudan du Sud (5-0) alors que les Léopards ont pris le dessus sur le Togo (1-0.).

Dans le groupe F, la Côte d’Ivoire a martyrisé la modeste équipe des Seychelles (7-0) alors que le Gabon a évité de justesse le piège tendu par la Gambie, grâce notamment à un impressionnant Pierre Aubameyang, auteur d’un quadruplé. Avec ce résultat, les Panthères restent collé à un point des Ivoiriens au classement.

Les résultats des matches de 14h:

Groupe B

Soudan du Sud-Sénégal : 0-5 (Sarr x2, Mané, Jackson, Ndiaye)

Soudan-Mauritanie : 0-0

À lire aussi : CDM 2026 (Q): les compos officielles de Rwanda – Bénin

Togo-RD Congo : 0-1 (Bakambu)

Groupe F

Gambie-Gabon : 3-4 (Minteh, Sidibeh x2 ; Aubameyang x4)

À lire aussi : CAN Féminine 2026 (Q): la liste du Bénin pour le choc face au Nigeria

Seychelles-Côte d’Ivoire : 0-7 (Sangaré, Agbadou, Diakité, Guessand, Diomandé, Adingra, Kessié)