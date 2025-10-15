Afrique du Sud Sénégal

CDM 2026: la Côte d’Ivoire et le Sénégal complètent le contingent africain qualifié, la liste complète

Les neuf représentants africains directement qualifiés pour la Coupe du monde 2026 sont désormais connus. La Côte d’Ivoire et le Sénégal ont validé mardi soir les deux derniers billets automatiques pour la compétition.

Des joueurs du Sénégal qui célèbrent un but
À Abidjan, les Éléphants n’ont laissé aucune chance au Kenya, s’imposant 3-0 grâce à des réalisations de Franck Kessié, Yan Diomandé et Amad Diallo. Ce succès offre aux champions d’Afrique en titre une quatrième participation mondiale, la première depuis 2014.

Dans le même temps, le Sénégal a signé une démonstration à Nouakchott. Les Lions de la Teranga ont dominé la Mauritanie 4-0 et arraché la première place du groupe B, avec 24 points, soit un de plus que la RD Congo. Les Léopards, vainqueurs du Soudan, devront passer par les barrages pour espérer rejoindre le Mondial.

La Côte d’Ivoire et le Sénégal rejoignent ainsi le Ghana, la Tunisie, l’Égypte, le Maroc, l’Afrique du Sud, le Cap-Vert et l’Algérie parmi les nations africaines directement qualifiées pour la Coupe du monde 2026.

La liste complète des qualifiés pour le Mondial 2026 dans la zone Afrique:

Côte d’Ivoire

Sénégal

Ghana

Tunisie

Égypte

Maroc

Afrique du Sud

Cap-Vert

Algérie

