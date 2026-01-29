Catherine Laborde : la maison sur une île destinée à ses filles

Catherine Laborde, visage emblématique de la météo sur TF1, a laissé à ses filles une maison de l’Île-d’Yeu pleine de souvenirs et d’émotions, où la famille continue de se rassembler depuis son décès en janvier 2025 à l’âge de 73 ans. Atteinte de la maladie à corps de Lewy, la présentatrice s’était retirée progressivement de la scène médiatique ; ses filles Pia et Gabrièle racontent aujourd’hui comment elles ont organisé les derniers moments et préservent l’héritage familial transmis avec la maison.

Outre ses filles, Catherine Laborde laisse derrière elle son mari, Thomas Stern, et ses sœurs, Geneviève et Françoise Laborde. Le deuil a été vécu au sein d’un cercle familial élargi : parents, proches et aides-soignantes se sont relayés auprès d’elle. Les déclarations de Pia et Gabrièle dans le magazine Gala détaillent les jours qui ont précédé sa disparition, ainsi que la place particulière qu’occupe désormais la maison de l’Île-d’Yeu dans la mémoire collective de la famille.

Les deux filles décrivent une organisation précise autour du chevet. Gabrièle a évoqué la présence de leur père Jimmy, de l’aide-soignante Alexandra et de leurs sœurs venues dire au revoir ; selon elle, Catherine était encore consciente et très lucide au début de cette ultime période. Pia a raconté comment elles ont passé huit jours « dans leur bulle » : musique, repas partagés à côté de la chambre, fleurs neuves et bougies quotidiennes pour maintenir une atmosphère chaleureuse, chaque membre de la famille assumant un rôle précis — l’une veillant, l’autre s’occupant des courses et de la cuisine.

Une maison riche en souvenirs pour les filles de Catherine Laborde

La maison de l’Île-d’Yeu, transmise aux filles, est présentée par les héritières comme un lieu central des souvenirs et des vacances familiales. Elles précisent que la première visite après le décès, en avril dernier, a permis aux enfants des deux sœurs de renouer avec l’endroit : en entrant, les plus jeunes auraient crié « Caaaath ! », un geste spontané témoignant du lien affectif entretenu avec la présentatrice.

Gabrièle a rappelé que, jusque dans les derniers jours, leur père les poussait à sortir quotidiennement pour une balade au bord de la mer afin de prendre l’air. Les deux sœurs qualifient cette période de huis clos protecteur, comparable à un confinement familial, et mettent en avant la sérénité qu’elles ont ressentie lorsque Catherine a basculé dans un coma profond, moment où son mari a pris le relais des soins et des vigilances.

Les filles insistent sur l’importance de la maison pour la continuité des souvenirs : elles y emmènent régulièrement leurs enfants, qui y ont passé toutes leurs vacances, et veillent à ce que la présence de leur mère soit perpétuée « dans les murs », selon leurs propres mots. La famille a ainsi choisi de préserver le lieu comme un espace de mémoire et de transmission.

La maladie à corps de Lewy, mentionnée publiquement à l’occasion de son décès, est une pathologie neurologique qui combine des troubles cognitifs et des signes parfois moteurs, et qui a progressivement éloigné Catherine Laborde de l’écran avant sa disparition en janvier 2025.