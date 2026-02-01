Carlos Alcaraz répond aux rumeurs d’une relation avec une star de la musique

Ce dimanche 1er février 2026, l’Open d’Australie a offert un choc générationnel attendu : Carlos Alcaraz, 22 ans et numéro un mondial, affrontait Novak Djokovic, engagé dans la quête d’un 25e titre majeur. Le Rod Laver Arena a vibré alors que Djokovic remportait la première manche (6-2) grâce à un coup droit percutant, avant qu’Alcaraz ne réponde en remportant la seconde (6-2) puis une troisième manche (6-3), relançant la confrontation.

La rencontre a opposé le sang-froid et l’expérience du Serbe à l’explosivité du jeune Espagnol. Dès les premiers échanges, Djokovic a imposé son rythme et étouffé le service adverse, ce qui lui a permis d’empocher facilement le premier set. Face à cette domination initiale, Alcaraz a su ajuster son jeu, multiplier les variations et répondre avec agressivité pour inverser la dynamique sur les deux manches suivantes.

Ce duel intervient alors qu’Alcaraz affiche l’ambition de remporter son premier titre en Grand Chelem et d’effacer des records de précocité, tandis que Djokovic vise une trentaine de titres historiques supplémentaires. Le match a été marqué par des phases très disputées et des échanges longs, témoignant de l’enjeu majeur pour les deux protagonistes.

Rumeurs de couple et déclarations publiques

Parallèlement aux péripéties sportives, la vie privée du joueur fait l’objet de nombreuses rumeurs. En septembre dernier, des médias américains avaient évoqué une possible relation entre Alcaraz et la mannequin américaine Brooks Nader. Plus récemment, des bruits de couloir ont associé le nom du tennisman à celui de la DJ sud-coréenne Peggy Gou, âgée de 34 ans, après que celle-ci a été aperçue en tribune lors du quart de finale le 27 janvier.

Des témoins ont également rapporté que les deux personnalités avaient dîné ensemble à Séoul quelques semaines plus tôt. Interrogé en conférence d’après-match sur cette proximité, Alcaraz a préféré relativiser : « Peggy est une amie, elle est vraiment sympa. Je suis content de la voir ici (…) J’ai intérêt à gagner le prochain tour si je veux la voir jouer. Elle me soutient énormément, c’est vraiment génial. J’espère la voir jouer dimanche », a-t-il déclaré, selon des propos relayés par le Daily Mail.

Ces rumeurs s’ajoutent à d’autres précédemment évoquées dans les médias. Avant Brooks Nader et Peggy Gou, le nom de la tenniswoman Emma Raducanu avait circulé ; lors du tournoi de Wimbledon en juin, la Britannique avait démenti un lien sentimental en déclarant qu’ils étaient « juste de bons amis ». De son côté, Alcaraz avait abordé publiquement sa situation sentimentale lors du podcast Molusco TV en mars 2025 : « Je suis célibataire, mais je cherche quelqu’un », ajoutant que le rythme des déplacements rendait difficile la rencontre de la bonne personne.