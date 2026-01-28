Carla Bruni précise leur relation avec Nicolas Sarkozy

Rumeur, rencontre avortée et démentis : l’affaire qui lie Carla Bruni et Donald Trump remonte aux années 1990 à New York et ressort régulièrement dans la presse à travers biographies, archives et interviews.

Selon des articles de l’époque et des récits publiés depuis, Carla Bruni, alors mannequin au sommet de sa carrière et vivant à New York, a été au centre d’une rumeur selon laquelle Donald Trump, promoteur immobilier très présent dans la presse people américaine, aurait tenté de la courtiser. Le New York Post évoque la date du 26 juin 1991 pour une information selon laquelle M. Trump aurait quitté sa compagne de l’époque, Marla Maples, dans ce contexte.

Ces allégations sont reprises et développées dans différentes sources, dont une biographie et des entretiens ultérieurs, et ont suscité des réponses publiques de la principale intéressée qui a nié certains éléments.

Récit des faits rapportés et réactions

Le livre Lost Tycoon: The Many Lives of Donald J. Trump, écrit par le journaliste Harry Hurt III et publié en 2016, rapporte une tentative de séduction de Donald Trump envers Carla Bruni lors d’un événement mondain à New York. D’après l’ouvrage, le promoteur aurait eu des échanges téléphoniques et des interventions auprès de tabloïds pour se présenter en relation avec plusieurs personnalités, dont certaines mentions auraient concerné Carla Bruni.

Selon la même narration, Carla Bruni aurait alors joué un rôle de désinformation volontaire à l’égard de Donald Trump. Madame Figaro rapporte que l’ancienne mannequin aurait fait croire au promoteur qu’une sœur arrivait en ville et lui aurait demandé d’obtenir une chambre au Plaza pour elle. L’« invitée » était, d’après le récit, en réalité une amie de longue date accompagnée de son petit ami, et le groupe aurait ensuite pris plaisir à constater que l’homme d’affaires avait été trompé.

Plusieurs années plus tard, Carla Bruni a répondu publiquement à ces assertions. Dans une interview au Daily Beast, elle a qualifié les versions rapportées de « à moitié vrai, à moitié faux », précisant qu’elle n’était pas à New York à l’époque et que c’est une amie qui avait séjourné au Plaza avec son compagnon, après qu’elle eut demandé à Donald Trump s’il pouvait obtenir une chambre.

Le documentaire Netflix Trump : Un rêve américain, diffusé en 2017, a par ailleurs mis en lumière des pratiques médiatiques et des allégations selon lesquelles Donald Trump se présentait parfois comme l’agent de personnalités et multipliait des appels aux tabloïds, en prétendant notamment entretenir des relations avec des célébrités.

Face à la mise en scène relayée par le documentaire, Carla Bruni raconte avoir contacté Donald Trump pour le confronter. Elle rapporte que, lors de leur échange téléphonique, il aurait minimisé la situation en imputant les affirmations aux journalistes. Carla Bruni assure avoir répondu : « Ce n’est pas vrai ! Nous ne nous sommes jamais vraiment rencontrés ! Comment cela peut-il venir des journalistes ?! »