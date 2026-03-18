Carla Bruni dément une liaison avec Mick Jagger

Carla Bruni a été au centre de nombreuses rumeurs, dont une liaison supposée avec Mick Jagger que la chanteuse a démentie publiquement, en particulier lors d’un entretien accordé à Billboard en 2017 où elle a expliqué que sa reprise de « Miss You » n’était liée ni à une histoire d’amour ni à un engagement sentimental avec le leader des Rolling Stones, mais au seul choix artistique de reprendre « une super chanson ». Cette clarification relance le débat sur la manière dont la vie privée des personnalités publiques est souvent mêlée à leur production artistique.

Ancienne top-modèle devenue chanteuse, Carla Bruni a connu une trajectoire médiatique singulière : mannequin star entre la fin des années 1980 et le milieu des années 1990, auteure-interprète ayant signé un succès commercial au début des années 2000, puis compagne et épouse d’un président de la République. Chacune de ces étapes a alimenté la curiosité et les spéculations des médias people et culturels.

Sa carrière s’articule autour de deux univers distincts mais complémentaires : la mode puis la musique. Elle a côtoyé les grandes maisons de couture et, plus tard, collaboré avec des artistes confirmés avant de s’imposer comme chanteuse.

Parcours professionnel, vie privée et démentis publics

Sur les podiums, Carla Bruni s’est imposée dès 1987, défilant pour des noms de la haute couture tels que Christian Lacroix, Dior, Chanel, John Galliano, Paco Rabanne ou Versace, et devenant également visage de Victoria’s Secret. À l’orée des années 2000, elle a quitté le monde du mannequinat pour se consacrer à la chanson. Après des collaborations, notamment avec Julien Clerc, son premier album solo, Quelqu’un m’a dit (2002), produit en partie par Louis Bertignac, a connu un succès significatif, avec quelque 2 000 000 de ventes citées dans la presse.

Sur le plan personnel, Carla Bruni a surpris l’opinion publique en s’affichant en couple avec Nicolas Sarkozy en 2008, un an après l’élection de ce dernier à la présidence de la République. Leur rencontre est attribuée à une soirée privée organisée par l’homme de communication Jacques Séguéla. Le couple s’est marié rapidement et a eu une fille, Giulia, née en 2011, peu avant la fin du mandat présidentiel de Nicolas Sarkozy.

Les années qui ont suivi ont vu perdurer l’intérêt des médias pour la vie privée de Carla Bruni, souvent ponctué de rumeurs la liant à diverses personnalités publiques. Parmi elles, la présumée relation avec Mick Jagger a été régulièrement évoquée par la presse people. Interrogée par Billboard en 2017 sur le lien possible entre sa reprise de « Miss You » et une relation avec le chanteur des Rolling Stones, Carla Bruni a répondu qu’elle avait choisi la chanson parce qu’« c’est une super chanson », qu’elle aimait son rythme et qu’elle en avait donné une version « un peu latine ». Elle a précisé : « Ça n’a rien à voir avec mon amitié pour Mick. Ce n’était pas une liaison. C’était une amitié. »

Face à l’intervieweur, elle a ajouté que « Miss You est une chanson que tout le monde peut ressentir de temps en temps avec ses enfants, ses amis, son amoureux, ses chiens. »