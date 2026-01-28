Carla Bruni annonce la fin de son traitement contre le cancer du sein

Carla Bruni a annoncé samedi 20 décembre sur son compte Instagram avoir achevé une hormonothérapie de cinq ans, prescrite après le diagnostic d’un cancer du sein survenu fin 2019. Dans son message, la chanteuse et épouse de Nicolas Sarkozy s’est dite reconnaissante envers la science et l’équipe médicale qui l’a accompagnée, tout en rappelant l’importance du dépistage régulier pour les femmes.

Sur Instagram, Carla Bruni a remercié « l’équipe médicale qui a pris soin de moi, leur compétence et leur humanité ont été très précieuses pour moi pendant cette épreuve ». Elle a aussi évoqué les effets secondaires du traitement : « Malgré ses effets secondaires assez agressifs, je suis reconnaissante à la science d’avoir inventé l’hormonothérapie : cela protège efficacement de la rechute qui est fréquente dans les années qui suivent le diagnostic ». L’ancienne Première dame a par ailleurs exhorté les femmes à ne pas négliger le dépistage, recommandant de se faire contrôler « chaque année si possible ».

Carla Bruni avait déjà rendu publique sa maladie début octobre 2023, indiquant avoir été diagnostiquée quatre ans plus tôt. Le traitement qu’elle a suivi appartient à la catégorie des thérapies hormonales utilisées en oncologie mammographique pour réduire les risques de récidive chez les cancers hormonodépendants.

Principes et enjeux de l’hormonothérapie dans le cancer du sein

L’hormonothérapie vise à diminuer la production d’œstrogènes ou à bloquer leur action, freinant ainsi la croissance de tumeurs dites hormonodépendantes. Dans les situations de cancer du sein au stade métastatique, la prise en charge associe généralement une hormonothérapie à un traitement visant à inhiber la prolifération cellulaire, selon les pratiques cliniques évoquées dans le dossier.

Un défi important en oncologie hormonale tient aux mutations affectant le récepteur aux œstrogènes. D’après les informations relayées, près de 40 % des patientes concernées présentent une mutation d’un gène essentiel au récepteur des œstrogènes, ce qui rend l’hormonothérapie moins efficace et favorise la rechute. Repérer ces mutations le plus tôt possible permettrait d’ajuster les stratégies thérapeutiques.

La détection précoce de ces altérations dans le sang — souvent qualifiée de surveillance par biologie moléculaire circulante ou « biopsie liquide » dans la littérature médicale — est présentée comme un enjeu majeur : identifier des signes de résistance au traitement avant la progression clinique du cancer ouvrirait la voie à une adaptation plus rapide du traitement hormonal.

Dans son message public, Carla Bruni a mis en avant l’efficacité protectrice de l’hormonothérapie contre les rechutes et a rappelé son expérience personnelle des effets secondaires, tout en remerciant explicitement les professionnels de santé qui l’ont prise en charge pendant ces cinq années de traitement. Elle avait rendu publique pour la première fois son diagnostic en octobre 2023.