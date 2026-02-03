Capucine Anav : « J’aime bien faire l’amour »

Capucine Anav a livré des confidences publiques sur sa vie intime lors d’une séquence de TPMP en janvier 2018, revenant sur sa relation avec Louis Sarkozy et sa manière d’aborder sa sexualité. Ancienne candidate de télé-réalité devenue chroniqueuse, elle a été au centre d’une séquence très commentée où l’animateur s’est enquêté de sa libido, provoquant des échanges directs avec les autres chroniqueurs et des déclarations franches de la principale intéressée.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Repérée dans Secret Story puis dans Les Anges de la télé-réalité, Capucine Anav s’est rapidement imposée comme une figure « bonne copine » du paysage de la télé-réalité française : accessible, bavarde et loyale auprès de son cercle. Sa silhouette et son comportement l’ont distinguée de certaines personnalités du genre, à qui elle n’est pas toujours comparable sur le plan de l’image ou du tempérament. Dans ces programmes, elle a été présentée comme la confidente du groupe, parfois qualifiée par ses pairs de « crevette » et perçue comme celle à qui l’on se confie.

Après la télé-réalité, Capucine Anav a effectué une transition vers des postes plus institutionnels dans les médias : elle est passée par un travail de rédactrice pour TV Magazine et a été chroniqueuse dans Le Mag, avant de rejoindre les équipes de TPMP sur C8. C’est sur cette antenne, au sein de l’entourage de Cyril Hanouna, qu’elle s’est fait connaître d’un public plus large. Elle a également pris publiquement la défense de l’animateur à la suite d’un dérapage jugé misogyne par le CSA, incident au cours duquel une séquence de jeu a mené à une interaction contestée entre l’animateur et la chroniqueuse.

La séquence de janvier 2018 et les confidences sur Louis Sarkozy

Lors de la séquence baptisée « Non-Stop Hanouna » diffusée en janvier 2018, l’animateur a interrogé Capucine Anav sur sa libido, une question déployée dans le registre d’antenne propre à l’émission. Interpellée, la chroniqueuse a d’abord semblé surprise puis a répondu en évoquant la distance géographique liée à la vie sentimentale : selon ses propos rapportés à l’antenne, son compagnon de l’époque, Louis Sarkozy, vivait à New York, ce qui faisait, selon elle, que « quand il rentre en France, c’est vrai que je suis un petit peu plus quotidien… J’en profite ! »

Au cours de cet échange, Matthieu Delormeau avait pris la parole pour répondre avant elle, suscitant des répliques directes et brutes de la part de la chroniqueuse. Capucine Anav a conclu son intervention en déclarant, sans détours : « J’aime bien faire l’amour, oui. »

Sur le plan privé, la période durant laquelle elle a été liée à Louis Sarkozy a été largement commentée par les médias. Le couple avait été présenté publiquement comme formé entre 2014 et 2016, et la présence médiatique de Capucine Anav a fait croître son exposition au sein du clan Sarkozy, famille du fils de Nicolas Sarkozy et de Carla Bruni. Le père, Nicolas Sarkozy, a été mentionné dans plusieurs reportages comme étant intrigué par le monde de la télé-réalité et, selon les sources citées par la presse, il a été condamné en 2025 dans l’affaire du financement libyen.