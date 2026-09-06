Dakar 2026 : la Learning Academy, pépinière des futurs cadres du sport africain

Plus de 400 jeunes professionnels africains ont été formés depuis 2025 par la Dakar 2026 Learning Academy, un programme mis en place par le comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse pour constituer un vivier de cadres du sport sur le continent.

En vue des premiers Jeux olympiques organisés sur le continent africain, le Sénégal ne prépare pas seulement des infrastructures : le comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026 a formé, depuis avril 2025, 419 jeunes professionnels à travers neuf promotions de sa Dakar 2026 Learning Academy, afin de constituer un vivier de cadres capables d’organiser de grands événements sportifs africains après les Jeux.

Le programme, très sélectif, a retenu 41 lauréats parmi environ 1 800 candidatures pour sa première promotion. Il combine dix jours de formation dispensée par le Comité international olympique (CIO) sur la planification et l’organisation des grands événements sportifs, et cinq jours consacrés au développement des compétences relationnelles, avant une intégration directe au sein des équipes du comité d’organisation (COJOJ).

Les lauréats occupent ensuite des postes dans plusieurs départements du COJOJ : opérations de site, technologie, services aux spectateurs ou coordination des compétitions. « Ces jeunes sélectionnés (…) sont en train de subir une formation non moins importante », a expliqué Bocar Laurent Sy, directeur des ressources humaines du COJOJ.

Parmi eux, Mouhamed Dia, qui élevait des poulets il y a un an, est aujourd’hui coordinateur de projets et d’opérations au sein du département chargé de la livraison des Jeux. Il assure que le programme a « complètement changé » sa vie et se projette déjà vers les Jeux olympiques de Los Angeles, en 2028.

Un vivier de compétences pour l’après-JOJ

Au-delà des Jeux de Dakar, prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026, les organisateurs veulent faire de ce programme un tremplin vers d’autres grands rendez-vous sportifs du continent, notamment la Coupe d’Afrique des nations 2027, coorganisée par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, et la Coupe du monde 2030, organisée conjointement par le Maroc, l’Espagne et le Portugal.

La septième promotion de la Dakar 2026 Learning Academy a lancé son recrutement en juillet 2026, avant les dernières promotions prévues jusqu’en septembre, à quelques semaines de l’ouverture des Jeux.