CAN – 8ᵉ de finale: le Mali réduit à dix face à la Tunisie avec un rouge de Woyo Coulibaly

Le huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Mali et la Tunisie a basculé avant la demi-heure de jeu. À la mi-temps, les deux équipes sont toujours à égalité (0–0), mais le Mali devra disputer toute la seconde période en infériorité numérique après l’expulsion de Woyo Coulibaly.

La suite après la publicité

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Dans une rencontre jusque-là fermée et engagée, la Tunisie avait pris le contrôle du ballon, avec une possession largement favorable (68 %), sans pour autant se montrer réellement dangereuse. Le Mali, bien en place, misait sur un bloc compact et une discipline collective pour contenir les phases offensives tunisiennes.

Le tournant du match intervient à la 26ᵉ minute. Sur une intervention jugée dangereuse, Woyo Coulibaly est sanctionné d’un carton rouge direct. Après consultation de la VAR, l’arbitre confirme sa décision. Le défenseur malien quitte la pelouse, laissant ses coéquipiers à dix pour plus d’une heure de jeu.

Avant cette expulsion, les occasions étaient rares. Le Mali ne s’était procuré qu’un seul tir, sans cadrer, tandis que la Tunisie comptabilisait cinq tentatives, dont une seule cadrée. L’engagement, en revanche, était bien présent, comme en témoignent les sept fautes commises de chaque côté et plusieurs avertissements distribués dès le premier quart d’heure.

Réduit à dix, le Mali a immédiatement resserré ses lignes, cherchant avant tout à préserver le score jusqu’à la pause. La Tunisie, malgré sa supériorité numérique, n’est pas parvenue à accélérer suffisamment le rythme pour faire la différence avant la mi-temps.

À la pause, le score reste nul et vierge, mais le contexte du match a profondément changé. Le Mali devra désormais faire preuve de résistance et de rigueur pour espérer poursuivre son parcours, tandis que la Tunisie se retrouve face à l’obligation de convertir sa domination et son avantage numérique en qualification.