CAN 2025/Demi-finale: le Maroc espionne le Nigeria grâce à une technologie vidéo avancée

À l’aide d’outils vidéo de pointe, le sélectionneur des Lions de l’Atlas du Maroc, Walid Regragui, prépare minutieusement la demi-finale face à une équipe nigériane prolifique.

À l’approche de la demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations, le Maroc affine sa préparation dans les moindres détails. Selon le quotidien marocain AlMountakhab, le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, et son staff passent au crible les Super Eagles du Nigeria à l’aide de technologies vidéo de pointe.

Qualifiés pour le dernier carré après leur succès autoritaire face à l’Algérie (2-0), grâce à des réalisations de Victor Osimhen et d’Akor Adams, les Nigérians confirment leur solidité dans cette CAN, ayant déjà dominé deux nations d’Afrique du Nord au cours du tournoi. De son côté, le Maroc a validé son billet pour les demi-finales en écartant le Cameroun sur le même score.

Au complexe Mohammed VI de Salé, l’encadrement technique marocain, sous la direction de Regragui, se montre particulièrement vigilant. Les analystes travaillent intensément afin de fournir au sélectionneur et à ses adjoints, Rachid Benmahmoud et Bouhazama, une lecture tactique précise du jeu nigérian, de ses forces offensives à ses éventuelles failles. Rien n’est laissé au hasard avant le choc programmé mercredi au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Regragui entend disposer de tous les éléments nécessaires pour contrer une équipe nigériane prolifique.

Les chiffres illustrent l’enjeu de cette confrontation : le Maroc affiche une impressionnante solidité, avec neuf buts inscrits et quatre clean sheets depuis le début de la compétition. Le Nigeria, de son côté, possède la meilleure attaque du tournoi avec quatorze réalisations et reste sur deux matches à élimination directe sans encaisser le moindre but. Sur le plan individuel, le Madrilène Brahim Díaz domine actuellement le classement des buteurs avec cinq réalisations, devançant d’une unité Victor Osimhen, fer de lance de l’attaque des Super Eagles.





