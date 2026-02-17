Cameroun : le ministère des Finances envisage le rachat de l’eurobond émis en janvier 2026

Le Cameroun envisage la possibilité de racheter son eurobond de 750 millions USD émis fin janvier 2026 si les conditions de marché deviennent plus favorables, a déclaré Samuel Tela, directeur de la Trésorerie au ministère des Finances, lors d’une interview à la télévision publique. Le titre, émis à un coût nominal de 7,79 % en euros et porté à échéance en 2033, pourrait être remplacé anticipativement par un nouvel emprunt présentant de meilleures conditions.

Samuel Tela a rappelé que Yaoundé a déjà eu recours à des opérations similaires pour lisser et optimiser son profil de dette. Il a cité l’exemple de 2021, lorsque le gouvernement a profité d’une liquidité accrue sur les marchés post-Covid pour rembourser par anticipation un eurobond émis en 2015, en le substituant par une émission plus avantageuse et en allongeant la maturité globale du portefeuille d’endettement.

Selon le directeur de la Trésorerie, l’option d’un rachat anticipé n’est pas figée dans le temps : si les conditions financières s’améliorent en 2027 ou 2028, l’État pourrait procéder à une opération de remplacement afin de réduire le coût moyen de sa dette et d’étendre les échéances. Cette approche s’inscrit, d’après lui, dans une logique de gestion active de la dette souveraine.

Dialogue avec le FMI et scénario de retour sur les marchés

Lors des échanges récents avec la mission du Fonds monétaire international chargée d’évaluer la situation budgétaire et les besoins de financement du pays, les experts du FMI ont interrogé les autorités camerounaises sur les alternatives en cas d’échec des négociations visant à réduire le coût du service de la dette. Samuel Tela rapporte que les représentants du Fonds ont notamment demandé comment le déficit persistant serait financé si les tentatives de bonification des taux ne portaient pas leurs fruits.

Face à ces interrogations, Yaoundé maintient plusieurs scénarios opérationnels. Outre la perspective d’un rachat-émission, le Trésor n’exclut pas un retour rapide sur les marchés internationaux par une émission publique d’un nouvel eurobond, envisagée potentiellement à la fin du deuxième trimestre. Contrairement au placement privé, cette option impliquerait une communication élargie auprès des investisseurs, un roadshow international et la publication d’une documentation complète.

Le recours à une émission publique viserait à toucher une base d’investisseurs plus large et à obtenir des conditions comparables à celles offertes aux emprunteurs souverains sur les marchés internationaux, si ceux-ci se révèlent favorables. Le coût actuel de l’eurobond 2026 restant à 7,79 % en euros constitue la référence que les autorités cherchent à améliorer par un éventuel refinancement.

Le ministère des Finances suit de près l’évolution des indicateurs de marché et les retours des investisseurs afin d’identifier le moment opportun pour une intervention qui permettrait de réduire le coût moyen de la dette et d’équilibrer le calendrier des remboursements, a précisé Samuel Tela.