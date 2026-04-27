Cameroun : Fitch maintient la note B

Fitch Ratings a confirmé la note souveraine du Cameroun tout en maintenant une perspective négative, a indiqué l’agence dans un rapport publié le 24 avril 2026, soulignant des fondamentaux macroéconomiques jugés résilients mais des vulnérabilités structurelles persistantes en matière de gouvernance et de finances publiques. Cette décision intervient alors que le pays a émis un eurobond de 750 millions de dollars en janvier 2026, tout en faisant face à des défis budgétaires intérieurs et à des risques politiques liés à une récente réforme constitutionnelle.

L’analyse de Fitch met en balance une croissance du PIB soutenue et un calendrier de service de la dette considéré comme gérable avec plusieurs facteurs d’affaiblissement : un PIB par habitant bas, des indicateurs de gouvernance défavorables et des tensions sécuritaires durables. L’agence note que le stock d’arriérés intérieurs de l’État a progressé pour atteindre 560 milliards de FCFA en 2025, soit environ 1,6 % du PIB, et n’anticipe pas de réduction rapide de ces arriérés à court terme.

Fitch attire également l’attention sur des pratiques quasi-budgétaires récurrentes, notamment des « interventions directes » élevées par la Société nationale des hydrocarbures en 2025, qui continuent de peser sur les comptes publics malgré les engagements gouvernementaux de restreindre ces mécanismes. Sur le plan du financement externe, l’absence d’un accord avec le Fonds monétaire international est identifiée comme un facteur de risque pour le plan de financement, même si l’accès aux marchés internationaux a été confirmé par l’opération obligataire de début 2026.

Trajectoire de la dette, besoins de financement et gouvernance

Sur la trajectoire de la dette, Fitch observe une amélioration relative : le ratio dette/PIB est estimé à 41,2 % en 2025 et pourrait s’établir autour de 40,2 % d’ici 2027, niveau inférieur à la médiane des pays notés « B », sous l’effet d’une croissance nominale soutenue et de déficits budgétaires modérés. L’agence projette une croissance moyenne de 3,7 % pour la période 2026-2027, tout en précisant que cette prévision reste vulnérable aux chocs extérieurs, notamment une crise énergétique mondiale susceptible de restreindre l’accès aux importations de carburant et d’engrais.

Fitch anticipe par ailleurs une détérioration possible des équilibres extérieurs, avec un déficit courant attendu à 4,4 % du PIB sur 2026-2027, en partie en raison d’une baisse prévue des prix du cacao après une année 2025 marquée par des recettes d’exportation élevées. L’agence signale enfin une capacité d’absorption limitée sur le marché régional, liée à une demande en recul pour les titres publics au sein de la CEMAC.

La gouvernance pèse fortement dans l’évaluation : le Cameroun se situe à un niveau faible dans les classements internationaux en raison de l’absence d’antécédents récents de transitions politiques pacifiques, d’une capacité institutionnelle limitée, d’une application inégale de l’État de droit, d’un niveau de corruption élevé et de problèmes de sécurité persistants.

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