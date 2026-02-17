Cameroun : 172 millions d’euros auprès d’ING et Deutsche Bank pour reconfigurer le réseau d’eau potable de Yaoundé

Le 13 février à Yaoundé, le Cameroun a officialisé un accord financier international de 171,65 millions d’euros (environ 111,6 milliards de FCFA) destiné à la reconfiguration du réseau d’alimentation en eau potable de la capitale. Le montage financier s’appuie sur trois guichets bancaires européens : ING Bank Belgique apporte 73,12 millions d’euros (près de 47,97 milliards de FCFA), Belfius Bank Belgique finance 60 millions d’euros (39,36 milliards de FCFA) et un troisième volet de 38,53 millions d’euros (environ 25,28 milliards de FCFA) est annoncé auprès de Deutsche Bank Italie, dont la convention est attendue dans les prochains jours.

La cérémonie de signature, organisée à Yaoundé, a réuni représentants publics et opérateurs privés autour de ce dossier structurant pour l’approvisionnement en eau. L’accord financier formalise les ressources nécessaires à plusieurs interventions sur le réseau urbain et sert de base au lancement immédiat de contrats d’exécution confiés à des entreprises étrangères spécialisées.

Parmi les conventions signées figurent des contrats entre la Camwater — société à capital public et unique concessionnaire de la production, du transport, du stockage et de la distribution d’eau potable — et des entités belges et internationales chargées de travaux techniques. Les interventions concernent des composantes opérationnelles précises qui doivent être mises en œuvre selon le cadre financier arrêté lors de la signature.

Mise en œuvre technique et objectifs opérationnels

Le ministère de l’Eau et de l’Énergie assure la maîtrise d’ouvrage du programme, tandis que la Camwater exerce la fonction de maître d’ouvrage délégué pour la partie opérationnelle. Les marchés attribués comprennent notamment la densification du réseau de distribution, la modernisation des installations existantes et l’extension du service vers des quartiers insuffisamment desservis.

Les entreprises retenues pour la mise en œuvre technique sont ASPAC (Belgique) et le groupement Putman / Phœnix Environment, qui auront la responsabilité de réaliser plusieurs volets d’ingénierie, de renouvellement de canalisations et d’amélioration des infrastructures de pompage et de traitement identifiés dans les études préalables.

Les documents officiels présentés lors de la signature indiquent que les travaux visent à améliorer la pression dans le réseau, à garantir une plus grande continuité d’approvisionnement et à réduire les pertes techniques et commerciales. Ces gains attendus sont présentés comme essentiels pour renforcer la fiabilité de l’accès à l’eau potable des populations de Yaoundé.

Au-delà du financement actuel, le projet est conçu pour faciliter l’exploitation de volumes issus du Programme d’alimentation en eau potable de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga, programme évalué à près de 600 milliards de FCFA. La convention complémentaire avec Deutsche Bank Italie, portant sur le troisième volet de financement de 38,53 millions d’euros, doit être finalisée dans les prochains jours