Burkina : la junte déclare persona non grata la coordonnatrice résidente de l’ONU

La junte burkinabè a déclaré, lundi 18 août, la coordonnatrice résidente de l’ONU, Carol Flore‑Smereczniak, «persona non grata» sur le territoire du Burkina Faso, l’accusant d’être responsable d’un rapport du secrétaire général de l’ONU portant sur les enfants et le conflit armé dans le pays, miné par des violences jihadistes. Dans un communiqué, le gouvernement affirme que Mme Flore‑Smereczniak a «coprésidé l’élaboration d’un rapport compilant des données sans sources objectives, sans preuves ni justificatifs» et qui «véhicule des informations graves et mensongères».