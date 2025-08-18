PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Burkina : la junte déclare persona non grata la coordonnatrice résidente de l’ONU

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Hamas accepte une proposition de cessez-le-feu à Gaza (source Hamas)

Vingt morts au Pakistan après de nouvelles pluies torrentielles, selon des responsables locaux

Zelensky reçu par les dirigeants européens avant leur visite à la Maison Blanche

Le fils de la princesse Mette-Marit de Norvège inculpé pour quatre viols, selon le parquet

Russie: 20 morts après l’explosion d’une usine d’armement à Riazan

Incendies en Espagne : plus de 343 000 ha partis en fumée, nouveau record

Zelensky : la Russie ne doit pas être «récompensée» pour son invasion de l’Ukraine

Turquie : quatre migrants noyés en mer Égée

Gaza : le Hamas en Égypte face à une proposition de cessez-le-feu

Amnesty : Israël mène à Gaza une campagne de famine délibérée

VOIR TOUS LES FLASHS

La junte burkinabè a déclaré, lundi 18 août, la coordonnatrice résidente de l’ONU, Carol Flore‑Smereczniak, «persona non grata» sur le territoire du Burkina Faso, l’accusant d’être responsable d’un rapport du secrétaire général de l’ONU portant sur les enfants et le conflit armé dans le pays, miné par des violences jihadistes. Dans un communiqué, le gouvernement affirme que Mme Flore‑Smereczniak a «coprésidé l’élaboration d’un rapport compilant des données sans sources objectives, sans preuves ni justificatifs» et qui «véhicule des informations graves et mensongères».

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!