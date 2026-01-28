Burkina Faso refuse de recevoir des étrangers déportés des États-Unis

Le gouvernement burkinabè a officiellement refusé une proposition américaine visant à faire accepter par Ouagadougou des personnes expulsées des États-Unis, y compris des ressortissants de pays tiers, a déclaré jeudi soir le ministre des Affaires étrangères Karamoko Jean‑Marie Traoré. La décision a été présentée comme un rejet catégorique d’une demande jugée « indécente » et contraire à la dignité nationale. ([thestar.com.my](https://www.thestar.com.my/news/world/2025/10/11/burkina-faso-refuses-to-receive-foreigners-deported-from-us?utm_source=openai))

Interrogé sur une chaîne nationale, le chef de la diplomatie burkinabè a affirmé que son pays n’était « pas une terre d’expulsion » et a rejeté les approches répétées de Washington selon lesquelles Ouagadougou devrait recevoir des personnes déportées depuis les États‑Unis vers des pays tiers. Il a lié ce refus à une conception de l’accueil fondée sur la dignité et la solidarité régionale. ([thestar.com.my](https://www.thestar.com.my/news/world/2025/10/11/burkina-faso-refuses-to-receive-foreigners-deported-from-us?utm_source=openai))

La prise de position publique de Ouagadougou survient quelques heures après l’annonce par l’ambassade des États‑Unis à Ouagadougou de la suspension de la plupart des services consulaires de visa, avec redirection des demandes vers l’ambassade américaine à Lomé, au Togo. L’ambassade n’a pas fourni d’explication détaillée lors de la publication de la suspension. ([visaverge.com](https://www.visaverge.com/news/burkina-faso-refuses-u-s-deportees-as-visa-services-suspend/?utm_source=openai))

Contexte régional et réactions diplomatiques

La décision burkinabè s’inscrit dans un contexte régional marqué par la montée en puissance d’une politique américaine visant à augmenter les expulsions et, selon des sources, à solliciter des pays tiers pour recevoir des personnes expulsées. Plusieurs pays africains ont déjà accepté des transferts de ce type, notamment le Ghana, ce qui a suscité débats et critiques au sein de la sous‑région. Des organisations et médias internationaux ont rapporté que ces opérations ont parfois été entourées d’accords discrets et d’incitations financières. ([thestar.com.my](https://www.thestar.com.my/news/world/2025/10/11/burkina-faso-refuses-to-receive-foreigners-deported-from-us?utm_source=openai))

À Ouagadougou, le ministre a aussi rappelé une récente mesure du gouvernement burkinabè visant à supprimer les frais de visa pour les citoyens africains, arguant que l’hospitalité nationale ne devait pas être instrumentalisée pour « se débarrasser » de populations considérées comme indésirables par d’autres États. Cette référence a été utilisée pour justifier le refus de recevoir des personnes n’ayant pas de liens avérés avec le Burkina Faso. ([thestar.com.my](https://www.thestar.com.my/news/world/2025/10/11/burkina-faso-refuses-to-receive-foreigners-deported-from-us?utm_source=openai))

Le discours officiel a également pris place dans un climat de relations tendues entre la junte dirigeante — au pouvoir depuis les coups d’État de 2022 — et plusieurs partenaires occidentaux. Les autorités burkinabè ont, ces dernières années, amplifié leurs liens avec des acteurs extérieurs non occidentaux, selon des analyses publiées par la presse internationale, élément que certains observateurs lient aux changements de posture diplomatique de la capitale. ([straitstimes.com](https://www.straitstimes.com/world/Burkina-Faso-refuses-to-receive-foreigners-deported-from-US?utm_source=openai))

Ni le département d’État américain ni l’ambassade des États‑Unis à Ouagadougou n’avaient, au moment des déclarations officielles burkinabè, fourni de commentaire public détaillé sur la nature exacte des demandes transmises à Ouagadougou ou sur les motifs de la suspension des services de visa. ([thestar.com.my](https://www.thestar.com.my/news/world/2025/10/11/burkina-faso-refuses-to-receive-foreigners-deported-from-us?utm_source=openai))

Des voisins ouest‑africains ont réagi de manière diverse : le Ghana, qui a accepté des transferts similaires, a insisté qu’il ne s’agissait pas d’un soutien à la politique migratoire américaine mais d’une décision prise pour des motifs administratifs et humanitaires, selon des déclarations rapportées par la presse. ([thestar.com.my](https://www.thestar.com.my/news/world/2025/10/11/burkina-faso-refuses-to-receive-foreigners-deported-from-us?utm_source=openai))