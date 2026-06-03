Bénin – Remise des subventions 2026: les montants alloués aux clubs de football

Les subventions de l’État au titre de l’année 2026 en faveur des clubs masculins de football de Celtiis Ligue 1 et Ligue 2 ont été dévoilées, révélant d’importantes disparités dans les montants alloués. Si plusieurs clubs bénéficient de financements conséquents, d’autres n’ont reçu aucune dotation directe. Une situation qui s’explique notamment par leur statut ou leurs conventions avec des sociétés d’État.

Les subventions de l’État au titre de l’année 2026 pour les clubs masculins de football évoluant en Celtiis Ligue 1 et Ligue 2 ont été rendues publiques. Les montants varient sensiblement d’un club à l’autre, avec des écarts importants selon les statuts administratifs et les conventions existantes avec les sociétés d’État.

En Celtiis Ligue 1, l’AS Cotonou FC, Ayema FC, Bani Gansé FC et Dragons FC arrivent en tête des clubs les mieux dotés, chacun bénéficiant de 66 millions de francs CFA. Espoir FC de Savalou suit avec environ 61,9 millions, tandis que JSP FC (Pobè) perçoit 60 millions. Plus bas dans le classement, ASVO FC reçoit un peu plus de 44,5 millions, USS Kraké FC environ 44 millions et Damissa FC près de 34,2 millions de francs CFA.

En revanche, plusieurs clubs n’ont pas perçu de subvention dans cette catégorie. Il s’agit notamment de Buffles FC, Cavaliers FC de Nikki, Coton FC, Dynamo FC Abomey, ainsi que d’ASPAC FC, Loto-Popo FC, Sobemap FC, Dadjè FC et Hodio FC. Selon les précisions disponibles, ces clubs appartiennent à des sociétés d’État ou sont liés à des conventions spécifiques avec des entreprises publiques, ce qui expliquerait leur absence de dotation directe.

En Celtiis Ligue 2, plusieurs formations bénéficient d’un soutien financier identique de 44 millions de francs CFA, notamment Abeilles FC, AS Police FC, AS Takunnin FC, Béké FC, Dynamo FC Parakou, JAK FC, Panthère FC et Sitatunga FC. D’autres clubs perçoivent des montants légèrement inférieurs, compris entre 40 et 17 millions de francs CFA, à l’image de AS Élite FC, Aziza FC, Réal Sport FC de Parakou, Requins FC, BOA FC, Dynamique FC et Djeffa FC.

Enfin, certains clubs de Ligue 2, dont Avrankou Omnisport, Adjidja FC et Énergie FC, ne figurent pas parmi les bénéficiaires de ces subventions directes. Selon les autorités, les clubs non concernés par les allocations directes relèvent soit de structures étatiques, soit de conventions spécifiques avec des sociétés publiques, ce qui les exclut du dispositif classique de subvention.





