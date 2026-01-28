Burkina Faso progresse vers l’autosuffisance alimentaire

Le Burkina Faso a lancé une « offensive agricole » destinée à réduire sa dépendance aux importations et à accroître la production locale de denrées de base grâce à une forte mécanisation, la distribution d’intrants subventionnés et le développement d’unités de transformation agroalimentaire, des mesures qui visent à renforcer l’autonomie alimentaire du pays et à augmenter sensiblement les récoltes céréalières. ([peoplesdispatch.org](https://peoplesdispatch.org/2025/11/13/agricultural-offensive-how-burkina-faso-is-moving-towards-self-sufficiency-in-food-production/?utm_source=openai))

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Les autorités ont multiplié les appuis directs aux producteurs: mise à disposition de tracteurs et d’outils, transferts d’ingénieurs agricoles vers les zones rurales, et distribution d’engrais et de semences certifiées. Le gouvernement distingue désormais deux volets de mécanisation — outils légers pour les exploitations familiales et matériels lourds pour les unités plus importantes — afin d’adapter l’équipement aux capacités d’entretien et aux réalités locales. ([peoplesdispatch.org](https://peoplesdispatch.org/2025/11/13/agricultural-offensive-how-burkina-faso-is-moving-towards-self-sufficiency-in-food-production/?utm_source=openai))

Ces politiques s’inscrivent dans un contexte de progression annoncée de la production céréalière. Les données ministérielles et estimations publiées pour la campagne 2024–2025 évoquent une récolte nationale de l’ordre de 6 millions de tonnes de céréales, soit une hausse d’environ 18 % par rapport à la campagne précédente, ce qui laisse envisager un excédent par rapport aux besoins internes. ([millingmea.com](https://millingmea.com/burkina-faso-projects-6mt-cereal-harvest-in-2024-2025/?utm_source=openai))

Mécanisation, financement et filets de sécurité

Le renforcement des capacités productives s’appuie aussi sur des financements extérieurs et des projets d’urgence. La Banque africaine de développement a lancé en février 2024 le projet PURPA‑BF (Emergency Project for Increasing Agricultural Production in Burkina Faso), doté d’un financement de 38,4 millions d’euros au titre de sa African Emergency Food Production Facility; ce programme prévoit la fourniture de près de 9 000 tonnes de semences certifiées et 36 000 tonnes d’engrais à quelque 330 000 exploitants, dont une part importante de femmes, de jeunes et de personnes déplacées internes. Les autorités estiment que ces apports doivent permettre des gains substantiels de production sur les plaines irriguées du pays. ([afdb.org](https://www.afdb.org/en/news-and-events/burkina-faso-government-african-development-bank-launch-project-bolster-food-security-68614?utm_source=openai))

Parallèlement, l’État encourage la transformation locale pour capter la valeur ajoutée: la mise en service d’une première usine de transformation de tomates à Bobo‑Dioulasso et la multiplication de petites unités de conditionnement visent à limiter les pertes post‑récolte, à stabiliser les revenus des producteurs et à substituer des importations. Les opérateurs publics et communautaires détiennent des participations dans certaines de ces unités. ([peoplesdispatch.org](https://peoplesdispatch.org/2025/11/13/agricultural-offensive-how-burkina-faso-is-moving-towards-self-sufficiency-in-food-production/?utm_source=openai))

Malgré ces avancées, la situation demeure contrastée selon les régions. Des zones marquées par l’insécurité continuent d’afficher des déficits alimentaires et des marchés locaux soumis à des tensions de prix; les analyses récentes signalent que, même en présence d’un excédent national, l’accès des ménages vulnérables reste fragilisé et que des mesures publiques — ventes de céréales subventionnées et régulation des exportations — sont utilisées pour atténuer les écarts territoriaux. ([fews.net](https://fews.net/west-africa/burkina-faso/food-security-outlook/october-2025?utm_source=openai))

Enfin, le plan gouvernemental fixe des objectifs ciblés sur certaines filières stratégiques: la filière blé bénéficie d’un programme de relance avec un objectif de production multipliée pour la campagne 2025–2026 — la cible officielle annoncée pour 2025/2026 étant de 6 000 tonnes de blé, contre 2 597 tonnes l’année précédente — tandis que des programmes d’appui visent l’extension des superficies et la mise à disposition de semences certifi