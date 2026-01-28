Burkina Faso, Mali et Niger lancent une force régionale du Sahel

Une force militaire conjointe de 5 000 hommes a été inaugurée lors d’une cérémonie à une base aérienne de Bamako, présidée par le chef de l’État malien, le général Assimi Goïta; cette unité, voulue par l’Alliance des États du Sahel (AES), est présentée par ses initiateurs comme un instrument de riposte coordonnée face à l’insécurité jihadiste qui ravage la région. ([africanews.com](https://www.africanews.com/2025/12/21/burkina-faso-mali-and-niger-launch-sahel-regional-force/?utm_source=openai))

Selon les autorités des pays membres, le contingent doit « intervenir ensemble » pour neutraliser les menaces transfrontalières. Les responsables nigériens avaient déjà évoqué, en janvier, la constitution d’une force d’environ 5 000 personnes dotée de capacités aériennes, terrestres et de renseignement pour permettre des déploiements rapides dans les zones les plus instables. ([military.africa](https://www.military.africa/2025/12/aes-launches-unified-force/?utm_source=openai))

Le commandement de l’unité a été confié au général burkinabè Daouda Traoré; la structure maintiendra un état-major permanent à Niamey, capitale du Niger, dispositif décrit par les autorités comme essentiel pour coordonner opérations et échanges d’informations entre les trois armées. La cérémonie de Bamako a réuni les ministres de la Défense des États membres, ainsi que des ambassades et des représentants d’organisations internationales présents au Mali. ([military.africa](https://www.military.africa/2025/12/aes-launches-unified-force/?utm_source=openai))

Détails opérationnels et contexte politique

Les trois pays — Mali, Burkina Faso et Niger — ont formalisé cette coopération à travers l’AES après leur retrait de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), mouvement motivé par les autorités locales par des désaccords sur des sanctions et des choix de politique régionale. Le lancement de la force intervient dans un climat de tensions diplomatiques et de ruptures avec certains partenaires internationaux. ([aljazeera.com](https://www.aljazeera.com/news/2025/12/24/burkina-faso-leader-vows-sahel-alliance-crackdown-on-armed-groups?utm_source=openai))

Les dirigeants ont, lors des allocutions officielles, défini la nouvelle entité comme une réponse militaire mais aussi politique à ce qu’ils qualifient d’ingérences extérieures et de pressions économiques. Des officiels alliés ont par ailleurs annoncé la remise d’équipements (véhicules de combat, ambulances et armement) et la présentation d’un drapeau symbolique au cours de la cérémonie. ([northafricapost.com](https://northafricapost.com/93505-sahel-alliance-launches-multinational-force-to-coordinate-counterterrorism-drive.html?utm_source=openai))

Plusieurs sources gouvernementales citent des opérations conjointes antérieures ayant visé des bases jihadistes et abouti, selon elles, à la « neutralisation » de cadres militants. Les autorités ont annoncé que la force reposera sur un dispositif combinant planification centralisée, partage du renseignement et capacités aériennes pour accentuer la pression sur les groupes armés opérant le long des zones frontalières. ([apnews.com](https://apnews.com/article/3e40c22ad8a90bf351b4ed0cd5648abf?utm_source=openai))

La mise en place d’un état-major à Niamey et la nomination d’un commandant unique visent à réduire les frictions liées aux opérations transfrontalières et à accélérer la prise de décision tactique au sein de l’Alliance, tandis que les dirigeants insistent sur la nécessité d’une réponse commune face à une insurrection qui continue d’affecter civils et forces de sécurité dans les trois pays. ([military.africa](https://www.military.africa/2025/12/aes-launches-unified-force/?utm_source=openai))

Au moment de la cérémonie, les autorités n’ont pas fourni de calendrier opérationnel détaillé ni précisé les modalités juridiques de déploiement sur les territoires nationaux ou transfrontaliers, laissant plusieurs questions pratiques en suspens. ([africanews.com](https://www.africanews.com/2025/12/21/burkina-faso-mali-and-niger-launch-sahel-regional-force/?utm_source=openai))