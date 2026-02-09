Bun Hay Mean ne se positionne pas comme son frère

Le lundi 9 février 2026, M6 diffuse un documentaire présenté par Karine Le Marchand intitulé Les nouveaux Français, 100 ans d’histoire, qui propose un regard historique et humain sur les migrations ayant façonné la France depuis la Première Guerre mondiale. Le programme, porté par l’animatrice, mêle archives, témoignages de personnalités et récits de familles pour retracer les grands flux migratoires et leurs répercussions sur les territoires français.

Karine Le Marchand, qui dit s’être engagée dans ce projet à la demande de M6, explique avoir voulu mettre en lumière « l’immigration positive » et montrer comment des migrants ont contribué à la richesse du pays en apportant leur énergie et leur espoir aux générations suivantes. Pour constituer le fil rouge du documentaire, les équipes ont travaillé avec des historiens afin de reconstituer « tous les flux migratoires » intervenus depuis la Première Guerre mondiale et d’identifier les bassins géographiques les plus concernés par ces mouvements de population.

La construction du film s’est appuyée sur un important travail de recueil de témoignages. Karine Le Marchand a mobilisé ses réseaux sociaux pour trouver des personnes prêtes à partager leur histoire et indique avoir reçu environ 300 propositions. Parmi les intervenants figurent des visages connus du grand public, choisis pour leur capacité à illustrer des trajectoires individuelles et des modèles de réussite perçus comme exemplaires par certaines générations.

Format et participants : archives, histoire et récits de vie

Le documentaire alterne éléments historiques et récits contemporains : archives, analyses d’historiens et récits de vie forment la structure du programme. Selon la présentatrice, l’intention n’était pas d’imposer un angle préconçu, mais d’articuler l’histoire et l’humain, deux composantes qu’elle considère au cœur de ses productions. Parmi les personnalités ayant accepté de témoigner figurent Gérard Hernandez, Booder, Rachel Khan, Tomer Sisley, Alexis Michalik et André Manoukian.

La présence de ces personnalités n’était pas initialement planifiée pour son aspect médiatique : l’équipe a d’abord privilégié la restitution historique et la mise en lumière de parcours individuels. L’approche vise à offrir des repères contextuels permettant de comprendre les différentes vagues migratoires et leur impact sur des territoires précis, tout en montrant des trajectoires personnelles susceptibles d’inspirer des jeunes générations.

Le film rend également hommage à Bun Hay Mean, connu sous un pseudonyme médiatique et décédé le 10 juillet 2025. Karine Le Marchand indique que la famille de Bun Hay Mean a autorisé la diffusion d’images et du témoignage qui le concernent, et que son intervention a été conservée dans le montage. Elle relève qu’au sein d’une même famille, les façons de vivre et de se positionner face à l’identité et à la migration peuvent être perçues de manière très différente selon les individus.