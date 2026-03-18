Bruno Salomone préparait une bande dessinée juste avant sa mort

Bruno Salomone, comédien révélateur des années 1990, est décédé le 15 mars 2026 à l’âge de 55 ans. Connu pour son mélange d’absurde et de finesse, il avait quitté les écrans pour affronter une longue maladie tout en préparant, loin des caméras, un projet inattendu : une bande dessinée dictée et imaginée malgré son état de santé.

Entré dans le paysage humoristique au sein de la troupe Nous Ç Nous, aux côtés de Jean Dujardin, Bruno Salomone s’est rapidement imposé par un style singulier. Sa carrière a couvert le café-théâtre, la télévision et le cinéma, où il a alterné personnages burlesques et compositions plus nuancées. Il a notamment prêté sa voix et son humour à des formats populaires, tout en multipliant les apparitions dans des séries et émissions reconnues.

Parmi ses rôles les plus marquants figure celui de Denis Bouley dans Fais pas ci, fais pas ça, personnage de père de famille dépassé mais attachant qui a assuré sa reconnaissance auprès d’un large public. On se souvient également de sa présence dans Kaamelott et de son amitié artistique avec Jean Dujardin, ainsi que de son association au succès populaire Brice de Nice, où il croisait des figures majeures du cinéma français.

Un projet intime dicté dans l’intimité, tandis que la maladie s’imposait

Selon les proches et des témoignages publiés, Bruno Salomone menait sa dernière phase de création à l’écart, chez lui. Affaibli par la maladie, il ne pouvait plus écrire matériellement mais continuait à élaborer des histoires, à dicter des scènes et à imaginer l’architecture d’un récit graphique. Entouré d’amis et de collaborateurs, il a ainsi esquissé les contours d’une bande dessinée qui devait servir de dernière forme d’expression artistique.

Isabelle Gélinas, sa partenaire de jeu de longue date, a livré des confidences sur l’état de l’acteur dans les médias : « Depuis le mois de septembre, on savait qu’il n’y avait plus aucune chance, il était condamné ». Elle a également évoqué chez lui « une force de vie hors du commun », une énergie qui l’a poussé à continuer à créer malgré l’épuisement physique.

La nature exacte de la bande dessinée — son thème, le format ou les collaborateurs associés — n’a pas été précisée publiquement au moment du décès. Les proches insistent en revanche sur le caractère collectif de l’entreprise : Bruno Salomone dictait et imaginait, tandis que d’autres prenaient en charge l’écriture et le dessin nécessaires à la concrétisation du projet.

Le comédien est décédé à son domicile, entouré de sa femme et de ses proches, après plusieurs mois de lutte contre cette maladie qui l’a empêché de poursuivre sa carrière devant les caméras. La bande dessinée restait inachevée et discrète au moment de son décès.