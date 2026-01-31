Bruno Guillon et Manu Payet en panique à bord d’un avion pour les Bahamas

Bruno Guillon, animateur radio et télé bien connu du grand public, a raconté sur RTL un vol en avion à hélices entre Miami et une île des Bahamas qui a tourné au cauchemar pour lui et son équipe, dont Manu Payet. Invité de l’émission On refait la télé le samedi 31 janvier 2026, il a décrit des conditions météorologiques extrêmes, un appareil précaire et des instants de panique à bord qui ont marqué sa carrière.

Animateur depuis de nombreuses années, Bruno Guillon est présent à l’antenne sur Fun Radio depuis 2011 et à la tête du Bon Dimanche Show sur RTL chaque dimanche. À la télévision, il a participé à des programmes comme Tout le monde a son mot à dire, 100% Logique et Intervilles. Âgé de 54 ans, il a débuté en radio très jeune et s’est fait connaître sur NRJ où il a animé des émissions nocturnes à partir de 1998.

Lors de son intervention sur RTL, Guillon est également revenu sur une période professionnelle marquée par des déplacements à l’étranger pour des émissions spéciales — notamment une semaine d’antenne aux Bahamas liée à la sortie d’un film James Bond — et a évoqué un épisode traumatisant survenu lors d’un transfert en avion à hélices depuis Miami.

Le récit du vol: inondations, panne de pilote et panique à bord

Selon ses propos rapportés sur RTL, le groupe qui préparait l’opération comportait plusieurs collaborateurs de son époque NRJ, et Manu Payet avait rejoint l’équipe en 2002. À l’aéroport de Miami, l’embarquement a été rendu incertain par de fortes inondations — « il y avait un mètre de flotte », a-t-il dit — et les membres de l’équipe craignaient de ne jamais pouvoir partir.

Ils ont finalement pris un bus pour rejoindre un petit appareil à hélices qu’il a décrit comme ressemblant à « l’avion d’Indiana Jones ». En voyant l’appareil, Bruno Guillon confie s’être dit qu’il n’arriverait jamais à destination. Le départ a d’abord été retardé parce que le pilote avait été « oublié » et il a fallu retourner à l’aéroport pour le récupérer.

Une fois le pilote retrouvé, le décollage s’est effectué malgré un temps très mauvais. Surpris par un éclair en vol, les passagers ont eu l’impression que l’avion avait été frappé : « tu sens que l’avion est frappé, et là tout s’éteint dans l’avion, et l’avion fait le bruit des Zéros japonais dans les films de guerre de la seconde guerre mondiale, c’est-à-dire que tu entends vraiment le ‘booooou' », a raconté l’animateur.

La peur a gagné la cabine. Selon Guillon, « l’hôtesse de l’air qui a 78 ans je pense, commence à pleurer et à faire son signe de croix et on se dit : ‘Bah les gars, on va donc mourir' ». Il a décrit la réaction de ses collègues : Manu Payet, assis à côté de Philippe Lelièvre, a serré les mains de ce dernier au point de laisser des stigmates, par peur.

Le pilote a dû composer avec une chute violente de l’appareil qui, selon Bruno Guillon, a duré à peine une quinzaine de secondes mais a été ressentie comme beaucoup plus longue : « ça a dû durer 15 secondes mais ressenti un an ».