Bruno Guillon a subi une opération des oreilles pour ne plus ressembler au Prince Charles

Invité de l’émission On refait la télé sur RTL, Bruno Guillon est revenu, jeudi 5 février 2025, sur des épisodes intimes de sa vie liés à son apparence : des interventions chirurgicales réparatrices pour corriger des oreilles très décollées et un travail dentaire rendu nécessaire par un traitement antibiotique pris dans son enfance. L’animateur a abordé ces sujets avec humour et franchise, évoquant l’impact de ces particularités physiques sur ses débuts à la télévision.

Sans détour, Bruno Guillon a résumé l’origine de son complexe par une formule qui a déclenché les rires en studio : « J’avais les oreilles du Prince Charles ». Derrière la boutade, il a décrit des oreilles si proéminentes qu’elles le gênaient au quotidien, jusqu’à rendre le sommeil difficile. Il a qualifié ses opérations non pas de geste purement esthétique, mais de démarches « réparatrices » visant à corriger une anomalie gênante.

L’animateur a confié qu’il avait subi plusieurs interventions pour traiter cette particularité anatomique : absence ou malformation d’un pavillon de lobe et oreilles très décollées. Il a illustré son trouble par des images très concrètes — « j’arrivais à faire des catapultes avec mes oreilles, j’avais des oreilles d’éléphant » — tout en insistant sur la dimension médicale et fonctionnelle des opérations plutôt que sur une recherche de perfection esthétique.

Image publique, pression médiatique et conséquences médicales

Bruno Guillon a lié ces choix au contexte particulier du milieu télévisuel. « C’est compliqué quand tu veux commencer à faire de la télévision », a-t-il expliqué, en soulignant que l’apparence est souvent scrutée et commentée dans l’exercice de la profession. L’animateur, passé par la radio avant de s’imposer à la télévision, a dit avoir ressenti la nécessité d’aligner son image sur ce qu’il estimait compatible avec son travail à l’écran.

Outre les interventions auriculaires, il a également évoqué un problème dentaire résultant d’un traitement reçu dans son enfance. Il a expliqué avoir pris de la tétracycline lorsqu’il était petit, antibiotique dont l’un des effets secondaires documentés est la coloration définitive de l’émail chez les enfants. Selon ses mots, ses dents étaient « devenues couleur cuir », un effet qui l’a conduit à entreprendre des soins dentaires correctifs à l’âge adulte.

Pour Bruno Guillon, la remise en état de ses dents répondait autant à un besoin personnel qu’à une exigence professionnelle. Il a présenté ces modifications — auriculaires et dentaires — comme des réparations nécessaires pour vivre et travailler sans le poids de ces complexes visibles.

Les confidences de l’animateur ont été faites dans un climat détendu, fidèle au ton de l’émission animée par Éric Dussart et Jade, où il a alterné autodérision et précisions factuelles sur son histoire médicale et son rapport à l’image.