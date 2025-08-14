Brésil: avocats de Bolsonaro demandent l’acquittement pour tentative présumée de coup d’État

La défense de Jair Bolsonaro a demandé, mercredi 13 août 2025, à la Cour suprême l’acquittement de l’ex-président brésilien, jugé pour une tentative présumée de coup d’État à l’issue de l’élection présidentielle de 2022 remportée par Luiz Inacio Lula da Silva. Dans un document de 197 pages déposé auprès du tribunal, les avocats de l’ancien chef de l’État d’extrême droite affirment qu’il est « innocent de toutes les accusations » et dénoncent « l’absence totale de preuves » à l’appui des poursuites.