Borussia Dortmund : Niko Kovač optimiste avant le match contre l’Inter

Borussia Dortmund accueille l’Inter Milan ce mercredi à 20h GMT, pour la 8e journée de la phase linéaire de la Ligue des Champions de l’UEFA ; en conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur Niko Kovač a affiché sa volonté de l’emporter et a sollicité l’appui des supporters du Signal Iduna Park. L’entraîneur croate a insisté sur la nécessité de reproduire l’intensité montrée lors des récentes rencontres et a reconnu la qualité de l’adversaire tout en mettant en avant la force collective de son équipe à domicile.

Lors de son intervention, Kovač a rappelé que l’Inter constitue « un adversaire très fort, avec beaucoup de qualité », soulignant la stature du club italien sans pour autant renoncer aux ambitions du BVB pour cette rencontre. Le technicien a appelé ses joueurs à maintenir le niveau d’engagement et de pressing observé dans les dernières échéances, insistant sur l’importance de l’intensité comme levier pour dominer les phases de jeu au Signal Iduna Park.

L’ambiance du stade a occupé une part importante de la déclaration de l’entraîneur : Kovač a estimé que la présence et le soutien des supporters pouvaient peser dans la balance lors d’un choc européen. « Quand tu es sur le terrain et que tu sens que les supporters sont derrière toi, cela te pousse automatiquement à te dépasser », a-t-il affirmé en rappelant les précédentes grandes soirées vécues par le club allemand.

Axes de travail et observation des adversaires

Sur les différences entre la compétition domestique et la scène continentale, Niko Kovač a dressé un constat précis : en Bundesliga, il retient la solidité collective, l’intensité et l’agressivité défensive comme points forts de son équipe, mais il a souligné que ces caractéristiques doivent être transposées de façon plus régulière en Ligue des Champions. Selon lui, la constance dans l’application de ces principes représente un chantier prioritaire pour le BVB lorsqu’il s’agit d’affronter des équipes de haut niveau sur la scène européenne.

Le technicien a également évoqué l’importance de la préparation mentale et collective avant un rendez-vous de ce calibre, insistant sur la capacité du groupe à se montrer compact et performant dans les duels. Sans détailler de plans tactiques ni annoncer de choix de composition, Kovač a mis l’accent sur la répétition des automatismes défensifs et sur la nécessité pour ses joueurs de conserver une intensité élevée sur toute la durée du match.

En ce qui concerne les individualités adverses, Niko Kovač a pointé la figure du gardien de l’Inter, Yan Sommer, en saluant son expérience et sa capacité à répondre présent lors des grands rendez-vous. Cette reconnaissance publique de la part de l’entraîneur du Borussia souligne l’attention portée aux éléments clés de l’équipe milanaise avant le coup d’envoi prévu ce mercredi.