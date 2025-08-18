Bolivie : deux candidats de droite au second tour, selon les résultats préliminaires

Deux candidats de droite se disputeront le second tour de l’élection présidentielle bolivienne après que, selon les résultats préliminaires du 17 août, ils ont dominé le premier tour, mettant fin à vingt ans de gouvernements de gauche. Le sénateur de centre-droit Rodrigo Paz arrive en tête avec 31 % des voix, tandis que l’ancien président de droite Jorge «Tuto» Quiroga se qualifie en deuxième position avec 27 % des suffrages, toujours selon ces mêmes résultats préliminaires. Le Mouvement vers le Socialisme (MAS), au pouvoir depuis deux décennies, est éliminé avec seulement 3,2 % des voix.