PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Bolivie : deux candidats de droite au second tour, selon les résultats préliminaires

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Militaire néo-zélandais reconnu coupable de tentative d’espionnage

Trump écarte le retour de la Crimée à l’Ukraine et son adhésion à l’OTAN

Bénin: un mort et 44 portés disparus après la chute d’un bus dans l’Ouémé

Nigeria : plus de 40 disparus après un naufrage, selon les secours

Décès de Terence Stamp, acteur britannique, à 87 ans

Ukraine : Macron dit que Poutine veut la capitulation, pas la paix

Von der Leyen salue la proposition de Trump de garanties de sécurité otaniennes pour l’Ukraine

Ukraine : la visioconférence de la coalition des volontaires commence

Air Canada reprend ses vols après l’intervention gouvernementale pour faire cesser la grève

Incendies en Espagne: Pedro Sánchez propose un pacte national face à l’urgence climatique

VOIR TOUS LES FLASHS

Deux candidats de droite se disputeront le second tour de l’élection présidentielle bolivienne après que, selon les résultats préliminaires du 17 août, ils ont dominé le premier tour, mettant fin à vingt ans de gouvernements de gauche. Le sénateur de centre-droit Rodrigo Paz arrive en tête avec 31 % des voix, tandis que l’ancien président de droite Jorge «Tuto» Quiroga se qualifie en deuxième position avec 27 % des suffrages, toujours selon ces mêmes résultats préliminaires. Le Mouvement vers le Socialisme (MAS), au pouvoir depuis deux décennies, est éliminé avec seulement 3,2 % des voix.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!