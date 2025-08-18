Birmanie : législatives dès le 28 décembre 2025, l’opposition promet de boycotter

La junte militaire au pouvoir en Birmanie a annoncé, lundi 18 août, que les élections législatives se tiendraient à partir du 28 décembre 2025, un scrutin dénoncé par les observateurs internationaux et que l’opposition a promis de boycotter, rapporte l’AFP. Dans un communiqué, la commission électorale nationale indique que «la première phase de l’élection générale démocratique multipartite (…) débutera le dimanche 28 décembre 2025» et précise que les dates des phases suivantes seront annoncées ultérieurement.