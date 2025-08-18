PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Birmanie : législatives dès le 28 décembre 2025, l’opposition promet de boycotter

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Amnesty : Israël mène à Gaza une campagne de famine délibérée

Depuis le Japon, le chef de la diplomatie allemande dénonce une Chine «de plus en plus agressive»

Espagne : accident mortel d’un pompier, le bilan des incendies passe à quatre

Trump-Zelensky sur l’Ukraine: Pékin plaide pour un accord acceptable à tous

Bolivie : deux candidats de droite au second tour, selon les résultats préliminaires

Militaire néo-zélandais reconnu coupable de tentative d’espionnage

Trump écarte le retour de la Crimée à l’Ukraine et son adhésion à l’OTAN

Bénin: un mort et 44 portés disparus après la chute d’un bus dans l’Ouémé

Nigeria : plus de 40 disparus après un naufrage, selon les secours

Décès de Terence Stamp, acteur britannique, à 87 ans

VOIR TOUS LES FLASHS

La junte militaire au pouvoir en Birmanie a annoncé, lundi 18 août, que les élections législatives se tiendraient à partir du 28 décembre 2025, un scrutin dénoncé par les observateurs internationaux et que l’opposition a promis de boycotter, rapporte l’AFP. Dans un communiqué, la commission électorale nationale indique que «la première phase de l’élection générale démocratique multipartite (…) débutera le dimanche 28 décembre 2025» et précise que les dates des phases suivantes seront annoncées ultérieurement.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!