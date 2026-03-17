Bernard Montiel rend un hommage inattendu à Bruno Salomone après celui de Jean‑Luc Reichmann

Bruno Salomone, comédien et humoriste âgé de 55 ans, est décédé le dimanche 15 mars 2026, des suites d’une maladie longue, information confirmée par son entourage. Figure populaire de la télévision française, Salomone s’était fait connaître du grand public grâce à la série Fais pas ci, fais pas ça et à ses spectacles de scène, et sa disparition a déclenché une vague d’hommages sur les réseaux sociaux et dans le paysage audiovisuel.

Artiste aux multiples casquettes, Bruno Salomone a construit une carrière d’environ trente ans en refusant de se cantonner à un seul registre. Il a débuté artistiquement aux côtés de Jean Dujardin au sein du groupe humoristique « Nous c’est Nous », avant de suivre des trajectoires distinctes en télévision et au cinéma. Sa popularité s’est consolidée avec la série familiale et comique Fais pas ci, fais pas ça, qui reste l’un des rôles les plus marquants de sa filmographie.

Sur scène, Salomone a continué d’explorer des tonalités variées : son spectacle Euphorique mêlait la comédie et des personnages profondément émouvants. À la télévision, il a prêté sa voix au programme culte animé par Alain Chabat, Burger Quiz — dont la fameuse réplique autour de la « Jeep Renegade » était attribuée à son interprétation. Il a également tenu des rôles dramatiques et surprenants, notamment dans le téléfilm Boomerang, où son personnage adopte une trajectoire trouble, et plus récemment dans la série A priori, où il incarnait un capitaine.

Réactions et hommages de collègues et personnalités

La nouvelle de la disparition de Bruno Salomone a suscité des réactions immédiates parmi ses pairs. Jean Dujardin a publié un message sobre et personnel sur Instagram, légendé par deux mots : « Mon frère ». Alexandre Astier, qui l’a invité à jouer un petit rôle dans Kaamelott, a rendu hommage en écrivant : « Le petit monde de Kaamelott pleure son Centurion. Ave Bruno. »

Sur le même réseau social, d’autres figures du monde audiovisuel ont exprimé leur émotion. Jean-Luc Reichmann a partagé un message longuement daté, déclarant : « J’apprends avec une immense tristesse la disparition, à 55 ans, de Bruno Salomone avec qui nous avons partagé tant de fous rires à la grande époque des ‘Nous c’est Nous’. Une grande pensée à tous tes proches mon Bruno. Repose en paix. »

Plus inattendu, l’ancien animateur Bernard Montiel, connu pour ses passages à la présentation de Vidéo Gag et ses interventions médiatiques, a publié sur Instagram : « Quelle tristesse ! Je suis sous le choc ! Tellement un bonheur de le rencontrer à chaque fois ! »

Selon des informations relayées par Paris-Match et citées par certains proches, la mort de Bruno Salomone est liée à un cancer ; la famille, pour sa part, a parlé d’une « longue maladie » dans les communiqués transmis aux médias.