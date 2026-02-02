Bernadette Chirac visée par les propos de Patrick Sébastien : « cassante, autoritaire, une matrone »

Bernadette Chirac a été décorée de la Légion d’honneur par le président Emmanuel Macron le 28 janvier, une étape officielle qui intervient alors que l’ancienne Première dame se fait de plus en plus discrète. Selon La Tribune du Dimanche, la cérémonie, organisée dans l’intimité du Salon Doré à l’Élysée, n’a réuni que des proches : sa fille Claude, son gendre Frédéric Salat-Baroux et son petit-fils Martin Rey-Chirac. Affaiblie et rarement visible dans les médias, elle se déplace désormais en fauteuil roulant et réside dans le VIIe arrondissement de Paris.

La remise de la décoration vise à saluer des décennies d’engagement associatif et social. Bernadette Chirac a notamment présidé la Fondation des Hôpitaux de Paris–Hôpitaux de France pendant plus de vingt ans, avant de transmettre la présidence à Brigitte Macron. Le choix du Salon Doré, qualifié dans le reportage comme le bureau officiel d’Emmanuel Macron, souligne le caractère protocolaire et privé de l’hommage rendu à l’ancienne Première dame.

La discrétion de cette cérémonie contraste avec l’exposition médiatique dont fut parfois l’objet Bernadette Chirac. Si elle reste associée à de longues années d’action dans le secteur hospitalier et aux œuvres caritatives, des témoignages contemporains apportent un éclairage différent sur son comportement en coulisses. Parmi eux, les propos publiés par l’animateur et auteur Patrick Sébastien offrent un portrait moins consensuel.

Patrick Sébastien dresse un portrait sans complaisance

Dans son livre Le Carnaval des ambitieux, Patrick Sébastien, qui se présente comme un ami de longue date de Jacques Chirac et comme ayant côtoyé Bernadette Chirac, relate des épisodes et des observations sur la manière dont l’ancienne Première dame s’adressait au personnel. Il écrit avoir trouvé Bernadette « charmante » avec lui, « irréprochable », mais précise qu’elle ne se montrait pas toujours de la même façon avec d’autres, en particulier « le petit personnel », qu’il décrit comme souvent la cible d’attitudes « cassantes, autoritaires ».

Patrick Sébastien rapporte également des épisodes survenus lors de manifestations publiques où Bernadette Chirac assurait un rôle de marraine. Il évoque sa participation au « Plus Grand Cabaret du 31 », qu’il qualifie d’expérience mêlant fierté et embarras pour ses entourages : « Chipoteuse, intraitable, limite méprisante », écrit-il, citant des propos prêtés aux proches des gardes du corps.

L’animateur livre un exemple concret pour illustrer ce qu’il décrit comme une intransigeance minutieuse : la température et le pétillant d’une bouteille de Perrier auraient donné lieu à trois remontrances successives, la première jugée trop tiède, la deuxième trop froide et la troisième insuffisamment pétillante.