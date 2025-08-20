Berlin critique l’intensification de l’offensive israélienne pour conquérir Gaza-ville

Mercredi, le gouvernement allemand a critiqué l’intensification de l’opération militaire israélienne à Gaza, après que le ministre israélien de la Défense a autorisé la prise de cette ville du territoire palestinien et ordonné le rappel de 60 000 réservistes. Berlin juge de plus en plus difficile de comprendre comment cette démarche pourrait conduire à la libération complète des otages enlevés lors de l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 et à l’instauration d’un cessez‑le‑feu, a déclaré Steffen Meyer lors d’une conférence de presse régulière.