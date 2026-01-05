BEPC 2026 au Bénin : les inscriptions ouvertes du 5 janvier au 2 février 

Le ministère des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle a annoncé l’ouverture officielle des registres d’inscription à l’examen du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC), session de 2026. Les candidats concernés ont jusqu’au 2 février 2026 pour accomplir les formalités requises.

Les candidats au Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC), session de 2026, peuvent désormais s’inscrire. À travers un communiqué radiodiffusé, la ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Véronique Tognifodé, informe le public que les registres d’inscription sont officiellement ouverts.

Selon le communiqué, la période d’inscription s’étend du lundi 5 janvier au lundi 2 février 2026. Les opérations se déroulent au niveau des Directions départementales des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle (DDESTFP) sur toute l’étendue du territoire national.

Les candidats intéressés sont invités à se rapprocher de leurs lycées et collèges d’enseignement secondaire général ou des directions départementales compétentes afin d’obtenir toutes les informations nécessaires relatives aux conditions de constitution des dossiers de candidature.

Par ailleurs, la ministre exhorte les chefs d’établissements, chargés du dépôt des dossiers de leurs candidats, à prendre toutes les dispositions utiles pour le respect strict du délai fixé.