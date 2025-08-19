Benyamin Netanyahu accuse Emmanuel Macron d’alimenter l’antisémitisme et l’enjoint d’agir avant fin septembre

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a accusé le président français Emmanuel Macron d’« alimenter le feu antisémite » en France en appelant à la reconnaissance internationale de l’État de Palestine, selon un courrier officiel adressé au chef de l’État français. Datée du 17 août et transmise à l’AFP mardi, la lettre exhorte Emmanuel Macron « à remplacer la faiblesse par l’action, l’apaisement par la volonté », en fixant un calendrier précis : la nouvelle année juive, le 23 septembre 2025.