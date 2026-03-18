Benjamin Lavernhe confirme que c’était bien Jim Carrey aux César

Benjamin Lavernhe, maître de cérémonie des César 2026, a assuré ce 18 mars sur France Inter que l’invité au centre des polémiques était bien le véritable Jim Carrey. L’affirmation du comédien intervient après des rumeurs massives sur les réseaux sociaux suggérant qu’un sosie ou un comédien maquillé aurait remplacé la star américaine lors de la 51e cérémonie, organisée le 26 février à l’Olympia à Paris.

Le 26 février, la soirée des César a sacré L’Attachement de Carine Tardieu comme « meilleur film » et a remis les prix d’interprétation à Léa Drucker et Laurent Lafitte. Benjamin Lavernhe, sociétaire de la Comédie-Française, assurait la présentation de la cérémonie et a rendu un hommage marqué à Jim Carrey, qui a reçu un César d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. Lors de son numéro d’ouverture, Lavernhe est monté sur scène vêtu d’un costume et d’un chapeau jaune, reprenant les scènes cultes du film The Mask (1994), prestation saluée par une large partie du public et des médias.

Malgré l’accueil positif, des internautes ont émis l’hypothèse qu’il ne s’agissait pas du vrai Jim Carrey, alimentant des théories complotistes qui ont pris de l’ampleur au point d’inciter l’Académie des César à réagir publiquement. Trois semaines après la cérémonie, Benjamin Lavernhe est revenu sur ces spéculations au micro de France Inter pour confirmer ce qu’il affirme avoir vécu lors de la soirée.

Benjamin Lavernhe détaille sa rencontre avec Jim Carrey

Invité de La Grande matinale de France Inter le 18 mars, Benjamin Lavernhe a raconté sa surprise et son émotion d’avoir croisé celui qu’il qualifie d’idole. Interrogé par Benjamin Duhamel sur la rencontre et l’éventuelle déception liée à une rencontre avec une personnalité admirée, Lavernhe a répondu en niant les rumeurs : « C’est faux, je tiens à le dire. Non, non c’était bien Jim Carrey. »

Pour étayer son propos, il a raconté un geste de proximité : « Je lui ai pincé le front, la bouche… Non, c’était lui », précisant ainsi avoir touché l’acteur pour s’assurer qu’il s’agissait bien de lui. L’acteur a également évoqué un second échange, le lendemain de la cérémonie, au cours duquel il a retrouvé Jim Carrey : « Il était très surpris. Il n’était pas au courant de cette intro, cet hommage qu’on lui a rendu. »

Selon Benjamin Lavernhe, Jim Carrey était profondément ému par l’hommage : « Il était hyper ému, bouleversé sincèrement. Je n’en revenais pas. J’étais à mon tour… heureux », a-t-il déclaré, rapportant les sentiments partagés lors de leurs rencontres successives après la remise du César d’honneur.