Benjamin Duhamel annonce qu’il n’est pas en bonne santé

Alain Duhamel, à 85 ans, poursuit une activité médiatique soutenue malgré une santé qu’il qualifie lui‑même de fragile, continuant d’animer des rendez‑vous politiques sur RTL et BFMTV. Après avoir annoncé en mai 2025 son intention de prendre sa retraite, il est finalement revenu sur cette décision et conserve une présence régulière à l’antenne.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Journaliste et éditorialiste, Duhamel cumule plus de soixante ans de carrière dans les médias français. Son émission Face à Duhamel, où il interroge des personnalités politiques, figure parmi ses contributions les plus connues et demeure diffusée en semaine : il est présent sur RTL le lundi et sur BFMTV le vendredi.

Sollicité sur son appétit pour l’actualité et sa volonté de poursuivre, il résume son rapport au travail par une formule franche : « L’actualité est aussi déplaisante que fascinante. Je frétille ! » Cette présence régulière malgré l’âge et les annonces de retrait a été saluée comme signe de longévité professionnelle.

Alain Duhamel brutalement honnête sur son état de santé

Invité de Buzz TV le jeudi 29 janvier 2026, Alain Duhamel a abordé sans détours la question de sa santé. Interrogé sur sa longévité dans les médias et la possibilité de continuer jusqu’en 2027, il a répondu sur un ton mêlant humour noir et franchise : « Sans doute, si je ne suis pas mort avant« .

Lorsque la journaliste lui a posé la question directe « Vous êtes en bonne santé ?« , l’éditorialiste a été clair : « Non, pas du tout« , sans fournir de détails médicaux supplémentaires. Le silence sur la nature exacte de ses problèmes de santé a été maintenu ; il n’a pas précisé de pathologies ni évoqué de traitements.

Alain Duhamel a par ailleurs évoqué la divergence de point de vue avec son épouse sur la question du ralentissement : « Ma femme aimerait que j’en fasse moins, il n’y a aucun doute. Elle vit dans l’illusion charmante qu’il y a un âge à partir duquel on peut se reposer dans un bon fauteuil… Moi, je n’ai pas du tout envie de ça. Il y a une actualité qui me passionne et j’ai envie de traiter l’actualité« , a‑t‑il déclaré, réaffirmant ainsi sa motivation à rester actif malgré les réserves familiales.

La question du relais générationnel a également été abordée lors de cet entretien. Benjamin Duhamel, son neveu, exerce également dans le domaine de l’information et de la politique. Alain Duhamel a commenté cette proximité professionnelle en rappelant qu’il se reconnaissait dans le parcours de son neveu : « Quand j’avais son âge, j’avais à peu près l’équivalent, donc je me retrouve dans ce qu’il fait. On a vraiment des vies parallèles« .

Sur le plan médiatique, la continuité de sa présence à l’antenne et ses déclarations publiques confirment que, pour l’heure, il demeure un intervenant actif des débats politiques en France.