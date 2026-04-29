Bénin : voici les raisons de la démission de Paul Hounkpè de la FCBE

À la suite de la présidentielle de 2026, Paul Hounkpè a annoncé sa démission. Dans une lettre datée du 28 avril 2026, il évoque un choix personnel motivé par le besoin de prendre du recul et de redéfinir son engagement politique.

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Coup de théâtre au sein de la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE). Paul Hounkpè a officiellement annoncé sa démission à travers une correspondance adressée au Premier Secrétaire Exécutif National Adjoint du parti.

Dans cette lettre datée du 28 avril 2026 à Abomey-Calavi, l’ancien responsable politique revient sur son parcours au sein de la formation. « De septembre 2019 à aujourd’hui, nous avons passé plus de six ans ensemble », rappelle-t-il, évoquant une période marquée « par des hauts et des bas, des succès et des échecs ».

Mais c’est surtout le contexte politique récent qui semble avoir pesé dans sa décision. Après les résultats de l’élection présidentielle, Paul Hounkpè indique qu’une phase de réflexion est en cours sur les orientations du parti. Face à cette situation, il affirme avoir choisi de se retirer : « j’ai décidé de me retirer afin de réfléchir par rapport à ce à quoi je serai utile au groupe et à la nation ».

Au-delà de cette décision, l’ex-dirigeant de la FCBE tient à exprimer sa reconnaissance envers les militants. Il adresse « sa gratitude à toutes les militantes et à tous les militants du parti FCBE pour le soutien et la confiance » dont il a bénéficié durant son parcours.

Pour l’heure, aucune réaction officielle du parti n’a encore été rendue publique. Mais cette décision de Paul Hounkpè pourrait bien marquer un tournant dans la vie de la FCBE.